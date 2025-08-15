Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес с летящ старт на уикенда в Австрия

Марк Маркес с летящ старт на уикенда в Австрия

  • 15 авг 2025 | 12:39
  • 667
  • 0
Марк Маркес с летящ старт на уикенда в Австрия

Марк Маркес поднови сезона в MotoGP там, където го завърши преди едномесечната лятна пауза – на върха на класирането. Това стана факт след като испанецът даде най-доброто време в рамките на първата свободна тренировка преди Гран При на Австрия.

В рамките на първите 45 минути за подготовка на „Ред Бул Ринг“ пилотът на Дукати успя да слезе до 1:29.376 в средата на сесията. По този начин той изпревари с 0.310 секунди своя съотборник Франческо Баная, а тройката с общ пасив от 0.386 оформи Марко Бедзеки с Априлия, който обаче записа своето време с нови гуми в края на тренировката.

Най-близкият преследвач на Маркес в генералното класиране в MotoGP – неговият по-малък брат Алекс, се нареди на четвъртото място с изоставане от 0.412 със сателитното Дукати на Грезини. Зад него Франко Морбидели, Жоан Мир, Фабио Куартараро, Хорхе Мартин, Педро Акоста и Енеа Бастианини влязоха в топ 10.

Първата тренировка на „Ред Бул Ринг“ мина без съществени инциденти и не беше регистрирано нито едно падане. Единственият по-сериозен инцидент беше дело на Бедзеки, който излетя от трасето в четвъртия завой още в началните минути, но остана изправен и продължи след минаване през зоната за сигурност.

Уикендът за Гран При на Австрия, 13-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 15 авг 2025 | 07:59
  • 2194
  • 0
Мишлен отново залага на специалната си задна гума за Гран При на Австрия

Мишлен отново залага на специалната си задна гума за Гран При на Австрия

  • 14 авг 2025 | 15:52
  • 594
  • 0
"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP

"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP

  • 14 авг 2025 | 15:36
  • 878
  • 0
MotoGP с лека корекция в спринтовия си формат

MotoGP с лека корекция в спринтовия си формат

  • 14 авг 2025 | 13:15
  • 779
  • 0
Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

  • 14 авг 2025 | 12:56
  • 897
  • 0
Оскар Пиастри стана посланик на благотворителна организация

Оскар Пиастри стана посланик на благотворителна организация

  • 14 авг 2025 | 12:36
  • 870
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 11208
  • 19
Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

  • 15 авг 2025 | 13:14
  • 4492
  • 12
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 7550
  • 10
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 10487
  • 8
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  • 15 авг 2025 | 05:54
  • 37088
  • 51
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 7583
  • 5