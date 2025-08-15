Марк Маркес с летящ старт на уикенда в Австрия

Марк Маркес поднови сезона в MotoGP там, където го завърши преди едномесечната лятна пауза – на върха на класирането. Това стана факт след като испанецът даде най-доброто време в рамките на първата свободна тренировка преди Гран При на Австрия.

В рамките на първите 45 минути за подготовка на „Ред Бул Ринг“ пилотът на Дукати успя да слезе до 1:29.376 в средата на сесията. По този начин той изпревари с 0.310 секунди своя съотборник Франческо Баная, а тройката с общ пасив от 0.386 оформи Марко Бедзеки с Априлия, който обаче записа своето време с нови гуми в края на тренировката.

Най-близкият преследвач на Маркес в генералното класиране в MotoGP – неговият по-малък брат Алекс, се нареди на четвъртото място с изоставане от 0.412 със сателитното Дукати на Грезини. Зад него Франко Морбидели, Жоан Мир, Фабио Куартараро, Хорхе Мартин, Педро Акоста и Енеа Бастианини влязоха в топ 10.

Първата тренировка на „Ред Бул Ринг“ мина без съществени инциденти и не беше регистрирано нито едно падане. Единственият по-сериозен инцидент беше дело на Бедзеки, който излетя от трасето в четвъртия завой още в началните минути, но остана изправен и продължи след минаване през зоната за сигурност.

Уикендът за Гран При на Австрия, 13-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

