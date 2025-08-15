Маркес над всички и в следобедната тренировка, Акоста раздели пилотите на Дукати

След като беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на Австрия, Марк Маркес оглави класирането и в края на официалната подготвителна сесия на пистата „Ред Бул Ринг“.

По време на решителните квалификационни симулации в края на 60-минутната тренировка Маркес успя да слезе до 1:28.117. По този начин той изпревари с 0.228 секунди Педро Акоста, който със своя КТМ успя да раздели Маркес и неговият съотборник в заводския тим на Дукати Франческо Баная. Италианецът, който даде второ време сутринта, завърши трети, изоставайки с 0.268 от своя съекипник.

Най-близкият преследвач на Маркес в спора за титлата, неговият по-малък брат Алекс, отново остана четвърти, изоставайки с 0.318 от своя по-голяма брат. Зад него в топ 10 влязоха още Раул Фернандес, Жоан Мир, Франко Морбидели, Йоан Зарко, Фермин Алдегер и Брад Биндър, които се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация.

Първи извън нея остан Енеа Бастианини, който изостана с 0.021 от Биндър и ще трябва да минава през първите 15 минути на битката за полпозишъна. В тях компания на Звяра ще правят Ай Огура, Лука Марини, Фабио Куартараро, Фабио Ди Джанантонио, Хорхе Мартин, Алекс Рис, Марко Бедзеки, Мигел Оливейра, Джак Милър и Маверик Винялес.

Участието на Винялес обаче не е напълно сигурно заради проблемите, които испанецът изпитва със своето рамо. Той получи разрешение да участва в целия уикенд в Австрия, но направи само шест тура в официалната тренировка, след което се прибра в бокса и повече не се появи на трасето. Пред репортерите от екипа на Tech3 КТМ обявиха, че Винялес ще прецени дали да продължи участието си в уикенда за Гран При на Австрия утре сутринта.

За разлика от сутрешната сесия, в която не беше регистрирано нито едно падане, в следобедната това се промени. Първото падане дойде още в началните минути, когато световният шампион Мартин изпусна мотора си в подхода за предпоследния завой и се озова на земята с доста висока скорост. За щастие испанецът се размина без наранявания и след бърза смяна на гащеризона се върна на пистата с втория си мотор.

Малко след средата на тренировка пък Куартараро и Оливейра паднаха в шестия завой. В случая моторът на Куартараро се заби с доста силно във въздушната мантинела и я спука, което наложи спирането на сесията, за да може тя де бъде поправена.

По време на червения флаг стана ясно, че причината за паданията на Куартараро и Оливейра не е пилотска грешка, а течност по пистата. По ирония на съдбата тя беше дошла от мотора на съотборника на Оливейра в Прамак Ямаха Милър, който малко по-рано беше минал през тази част от пистата с димяща машина. Поради тази причина стюардите прецениха, че няма как да накажат Оливейра за неговото падане при жълти флагове, защото то е било причинено от условията на пистата, а не от грешка на португалеца. Той и Куартараро се върнаха на пистата след подновяването на тренировката.

Уикендът за Гран При на Австрия, 13-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Ред Бул Ринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Снимки: Gettyimages