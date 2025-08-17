Гран При на Австрия: Бедзеки срещу Маркес в спор за победата (следете на живо)

След едномесечната лятна пауза MotoGP се завръща с надпреварата за Гран При на Австрия на пистата „Ред Бул Ринг“. От полпозишъна край Шпилберг потегли Марко Бедзеки, който раздели първата редица с Алекс Маркес и Франческо Баная. Лидерът в шампионата Марк Маркес, който гони първата си победа в Гран При на Австрия, стартира четвърти след падането си в квалификацията вчера.

Старт - Отлично потегляне за Бедзеки, който запази първата си позиция въпреки атаката на Баная в спирането за първия завой. Зад тях Марк Маркес изпревари брат си, за да се изкачи на третото място.

WE ARE GOOOO IN #MotoGP! 🚥



Bez slams the door shut on @pecco63 who has a great start! ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/c7SwyIMKAJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

1/28 - Марк Маркес атакува Баная в третия завой и изпревари съотборника си, но италианецът контрира успешно в спирането за четвъртата крива. това позволи на Бедзеки да се откъсне леко пред двамата пилоти на Дукати.

В предпоследния завой Акоста атакува Алекс Маркес за четвъртата позиция и за момент мина пред пилота на Грезини, който обаче си върна позицията във финалната крива.

2/28 - Втора поредна атака на Марк Маркес срещу Баная в спирането за третия завой. Този път испанецът позиционира своя мотор по-добре и не позволи на своя съотборник да контрира.

3/28 - Грешка на Бастианини в спирането за първия завой, която коства две позиции на Звяра, който се смъкна от шестото на осмото място. В шестия завой Бастианини беше изпреварен и от Алдегер, който зае осмата позиция.

4/28 - Алекс Маркес изтърпя наказанието, което му дадено след удара с Мир в Чехия преди месец и след минаването си през дългата обиколката се върна на 13-то място. Още в третия завой обаче испанецът си върна две позиции, изпреварвайки Морбидели и Мартин.

5/28 - В челото Бедзеки водеше с 0.7 пред Марк Маркес, който се беше откъсна на близо секунда пред съотборника си Баная. Италианецът имаше преднина от 0.5 пред Акоста в спора за последното място на подиума.

7/28 - Много агресивна атака на Фернандес срещу Биндър в спора за петото място в последния завой, която изпрати пилота на КТМ в зоната за сигурност. От този дуел се възползва Алдегер, който напредна с две позиции, а Биндър се смъкна с общо четири места назад, след като беше изпреварен и от Бастианини и Мир.

8/28 - В челото Бедзеки почти беше догонен от Марк Маркес, който беше само на 0.3 зад пилота на Априлия. Испанецът се движеше на 1.3 пред съотборника си Баная, който вече се беше откъснал на 1.2 пред Акоста.

9/28 - Алекс Маркес влезе в десетката, изпреварвайки Зарко в подхода за предпоследния завой.

11/28 - Двамата лидери, които вече се движеха като залепени един за други, се бяха откъснали на 2.2 пред Баная, чието темпо започна да спада и Акоста го настигаше.

13/28 - Бедзеки вдигна темпото си и с две поредни доста бързи обиколки успя да отвори аванс от 0.9 пред Марк Маркес.

14/28 - Световният шампион Мартин напусна състезанието, след като падна на влизането в седмия завой. Испанецът се движеше на 15-о място преди катастрофата си. Той е първият пилот, който отпада от Гран При на Австрия.

16/28 - Бастианини се изкачи на шестото място, изпреварвайки Фернандес с доста късно спиране за третия завой, което дори принуди пилота на Тракхаус да изправи мотора си. От това се възползваха Биндър и Мир, които също изпревариха Фернандес.