Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток

Международната автомобила федерация (ФИА) обяви официално, че отлага старта на сезон 2026 в Световния шампионат за издръжливост (WEC) заради ситуацията в Близкия изток в момента.

Сезонът трябваше да стартира с „1812 километра на Катар“ на 28 март, а седмица по-рано „Лусайл“ трябваше да приеме и официалния предсезонен тест. Заради започналата война в региона обаче от ФИА, заедно с организаторите на WEC и местния промоутър в Катар са взели решението да отложат надпреварата за по-късно през годината.

Така сезон 2026 в WEC ще стартира на 19 април с „6 часа на Имола“. Новата дата на надпреварата на „Лусайл“ ще бъде обявена допълнително, след стабилизирането на обстановката в Близкия изток.

Каква ще е съдбата на следващите стартове във Формула 1?

Отлагането на „1812 километра на Катар“ допълнително засилва неизвестните около стартовете във Формула 1 и MotoGP в Близкия изток. На 12 април Формула 1 трябва да се състезава в Бахрейн, а по същото време трябва да се проведе и Гран При на Катар в MotoGP. На 19 април пък е предвидена и Гран При на Саудитска Арабия във Формула 1.

Може ли Турция да влезе в календара на Формула 1 за 2026 година?

Тези шампионати имат още малко време за реакция, но се очаква някакво решение да бъде взето съвсем скоро с оглед сравнително малкото оставащо време до тези надпревари. Най-вероятно те направо ще бъдат отменени, ако се налага, тъй като в календарите на Формула 1 и MotoGP няма много дупки, в които те да бъдат наместени по-късно през годината. В WEC обаче това е възможно, тъй като сезонът там включва само осем старта, което дава по-голяма свобода на организаторите за реакция.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages