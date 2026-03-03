Популярни
Баная: Бях най-слабия пилот на Дукати

  3 март 2026 | 12:01
Двукратният световен шампион Франческо Баная направи много окуражителна подготовка преди началото на сезон 2026 в MotoGP, но още в първия състезателен уикенд за годината той разочарова с представянето си.

Италианецът стартира едва 13-ти в Тайланд, където само седмица по-рано беше дал четвъртото най-добро време по време на финалния предсезонен тест. В спринта той взе една точка, след като финишира девети, където завърши и в неделното състезание. След неговия край Баная заяви, че той е бил най-слабият пилот на Дукати в хода на първия кръг за сезона в MotoGP.

„Бях последен сред титулярните пилоти на Дукати, така че определено аз бях този, който се представи най-зле. Грижех се за гумите. В нито един момент не натиснах, защото не можех, за да контролирам задната гума.

„Но осем обиколки преди финала тя започна да превърта до пета предавка на правите. Във финалните обиколки, за съжаление, когато настигах групата пред мен, аз започнах да усещам износването“, коментира Баная пред Sky Italia.

