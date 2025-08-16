Марко Бедзеки спечели неочакван полпозишън за Гран При на Австрия

Заводският пилот на Априлия Марко Бедзеки спечели един напълно неочакван полпозишън за Гран При на Австрия в MotoGP, след като триумфира в квалификацията на „Ред Бул Ринг“.

Италианецът трябваше да минава през първата фаза на квалификационната сесия на австрийското трасе, след като остана едва 18-и във вчерашната официална тренировка. В Априлия обаче свършиха достатъчно добра работа през нощта, която позволи на Бедзеки да си върне темпото, което демонстрира темпото, което показа в първата свободна тренировка.

За Бедзеки това е полпозишън №5 в MotoGP и първи от Гран При на Индия през 2023 година. Италианецът също така донесе първия полпозишън за отбора на Априлия от Гран При на Великобритания през миналата година.

Бедзеки стигна до първото място с обиколка за 1:28.060, която той направи, използвайки Франческо Баная като маркер пред себе си. Самият Баная остана на третото място с пасив от 0.142 спрямо Бедзеки. Между двамата на първата редица ще застане Алекс Маркес, който изостана с 0.016 от Бедзеки.

А лидерът в генералното класиране в MotoGP Марк Маркес ще потегли от четвъртата позиция, след като падна в шикана в края на първия сектор в първата обиколка от второто си излизане на пистата. Тази катастрофа не позволи на испанеца да подобри резултата си от първото излизане на пистата и на края той завърши с изоставане от 0.160 от Бедзеки.

До него на втория ред ще се наредят Енеа Бастианини и Фермин Алдегер, а Педро Акоста, Франко Морбидели и Раул Фернандес ще оформят третата редица. В края на квалификацията Акоста се движеше с рекордно темпо в първите два сектора, след което загуби много в третия, в който Бедзеки беше недостижим, но пак можеше да стигне до първия ред, ако не бяха двете грешки, които той допусна в последните два завоя на обиколката.

Най-бавни в края на втората фаза на квалификацията бяха Жоан мир, Брад Биндър и Йоан Зарко, които ще разделят четвъртата редица на стартовата решетка. За Зарко квалификацията се оказа доста голямо предизвикателство, тъй като той падна още в първото си излизане на пистата. Французинът нямаше как да използвай втория си мотор, който беше потрешен след катастрофата му в края на втората свободна тренировка.

В края на първата фаза на квалификацията най-бърз с време от 1:28.353 беше Бастианини, който изпревари с 0.056 Бедзеки и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън нея остана Лука Марини, който завърши на 0.219 зад Бедзеки и ще трябва да потегли 13-и.

До италианеца на петата редица ще се наредят световният шампион Хорхе Мартин и Фабио Ди Джанантонио, а зад тях на шестия ред ще застанат Фабио Куартараро, който за първи път този сезон не се класира за Q2, Алекс Ринс и Мигел Оливейра. Последната седма редица на стартовата решетка ще бъде оформена от Ай Огура, Джак Милър и Маверик Винялес.

Испанският пилот на Tech3 КТМ продължава да изпитва трудности заради травмата в лявото рамо, която той получи по време на Гран При на Германия и направи само едно излизане на пистата в рамките на квалификацията. Все още не е ясно дали Винялес ще стартира в спринта и състезанието на „Ред Бул Ринг“, или ще преустанови участието си, за да си почине малко повече преди Гран При на Унгария следващата седмица.

Уикендът за Гран При на Австрия, 13-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време със спринта на „Ред Бул Ринг“, който ще бъде с продължителност от 14 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

