Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. И Кими Антонели остана ерген в навечерието на новия сезон

И Кими Антонели остана ерген в навечерието на новия сезон

  • 3 март 2026 | 11:18
  • 776
  • 0

Световният шампион Ландо Норис не е единственият пилот във Формула 1, който остана ерген в навечерието на новия сезон. Същото важи и за младокът в състава на Мерцедес Андреа Кими Антонели, който съвсем наскоро се е разделил със своята приятелка.

Ландо Норис се е разделил с гаджето си
Ландо Норис се е разделил с гаджето си

От октомври 2023 година италианецът беше във връзка с чехкинята Елиска Бабичкова, която е картинг състезател. Двамата обаче са се разделили съвсем наскоро, за което потвърди самата Бабичкова в своя профил в Инстаграм.

Шарл Леклер и годеницата му се ожениха
Шарл Леклер и годеницата му се ожениха

„Това е доста скорошно, защото през целия февруари ние с Кими се опитвахме да разберем някои неща. Самите ние не знаехме на какъв етап е нашата връзка. Затова не съм го коментирала досега, въпреки че от известно време витаят слухове.

„Имаше толкова много фалшиви сценарии и новини. Това не е правилно. Искам да изясня нещата, за да са наясно всички и да няма никакви фалшиви и отвратителни сценарии. Да, ние се разделихме. Аз бях тази, която прекрати връзката, защото усещах, че вече не искахме едно и също нещо за бъдещето ни.

„Също така нашите ценности към края на връзката ни се промениха. Затова я прекратих. Няма голяма драма. Нищо подобно. Това е много непредставително за нашата връзка. Никога не е било такова. Въпреки че към края имахме проблеми, други хора не са били проблем“, обясни Бабичкова.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Марко Бедзеки ще трябва да намали грешките, ако иска да се бори за титлата в MotoGP

Марко Бедзеки ще трябва да намали грешките, ако иска да се бори за титлата в MotoGP

  • 3 март 2026 | 09:04
  • 1516
  • 1
Може ли Турция да влезе в календара на Формула 1 за 2026 година?

Може ли Турция да влезе в календара на Формула 1 за 2026 година?

  • 3 март 2026 | 08:44
  • 3133
  • 1
Доктор Марко посочи Мерцедес за фаворит в Мелбърн

Доктор Марко посочи Мерцедес за фаворит в Мелбърн

  • 2 март 2026 | 21:47
  • 1775
  • 0
М-Спорт остава в WRC, ще участва с подобрена версия на Фиеста Rally2 догодина

М-Спорт остава в WRC, ще участва с подобрена версия на Фиеста Rally2 догодина

  • 2 март 2026 | 21:15
  • 876
  • 0
Ферари праща прототип 499Р в Азиатските серии Льо Ман

Ферари праща прототип 499Р в Азиатските серии Льо Ман

  • 2 март 2026 | 19:17
  • 906
  • 0
Монтоя предупреди Ферари да не бързат с уволнението на Васьор

Монтоя предупреди Ферари да не бързат с уволнението на Васьор

  • 2 март 2026 | 18:32
  • 1964
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 17121
  • 39
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 5609
  • 65
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 5632
  • 17
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 3186
  • 4
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 2823
  • 21
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 3920
  • 7