И Кими Антонели остана ерген в навечерието на новия сезон

Световният шампион Ландо Норис не е единственият пилот във Формула 1, който остана ерген в навечерието на новия сезон. Същото важи и за младокът в състава на Мерцедес Андреа Кими Антонели, който съвсем наскоро се е разделил със своята приятелка.

От октомври 2023 година италианецът беше във връзка с чехкинята Елиска Бабичкова, която е картинг състезател. Двамата обаче са се разделили съвсем наскоро, за което потвърди самата Бабичкова в своя профил в Инстаграм.

„Това е доста скорошно, защото през целия февруари ние с Кими се опитвахме да разберем някои неща. Самите ние не знаехме на какъв етап е нашата връзка. Затова не съм го коментирала досега, въпреки че от известно време витаят слухове.



„Имаше толкова много фалшиви сценарии и новини. Това не е правилно. Искам да изясня нещата, за да са наясно всички и да няма никакви фалшиви и отвратителни сценарии. Да, ние се разделихме. Аз бях тази, която прекрати връзката, защото усещах, че вече не искахме едно и също нещо за бъдещето ни.



„Също така нашите ценности към края на връзката ни се промениха. Затова я прекратих. Няма голяма драма. Нищо подобно. Това е много непредставително за нашата връзка. Никога не е било такова. Въпреки че към края имахме проблеми, други хора не са били проблем“, обясни Бабичкова.

Снимки: Imago