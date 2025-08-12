Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

  • 12 авг 2025 | 12:44
  • 284
  • 0

Сезон 2025 в MotoGP ще бъде възобновен в края на тази седмица с Гран При на Австрия на пистата „Ред Бул Ринг“, която е любимото ловно поле на Дукати.

Откакто австрийското трасе се завръна в календара на кралския клас през 2016 година производотелят от Болоня е записал девет победи в 11 състезания в Шпилберг. Единствената друга марка, която е триумфирала на австрийска територия през последните години е КТМ с успехите на Мигел Оливейра и Брад Биндър през 2020 и 2021. Победите и на двамата обаче дойдоха при доста нестандартни обстоятелства.

През 2020 година Оливейра триумфира в Гран При на Щирия, възползвайки се от атаката на Джак Милър срещу Пол Еспаргаро в последния завой, която изхвъли двамата извън трасето и позволи на Оливейра да ги задмине и да постигне първата си победа в MotoGP. Всъщност това състезание беше контролирано напълно от Жоан Мир, но след червения флаг, който беше показан заради катастрофата на Маверик Винялес в първия завой, бъдещият световен шампион не успя да намери същата скорост и завърши четвърти.

Година по-късно Биндър се възползва от хаоса, който настъпи в последните обиколки на Гран При на Австрия, когато над „Ред Бул Ринг“ заваля. Южноафриканецът беше в групата на лидерите заедно с Франческо Баная, Марк Маркес, Фабио Куартараро, Мир и Хорхе Мартин. Всички те, с изключение на Биндър, избраха да спрат в бокса и да сменят своите мотори четири тура преди финала, а Биндър рискува и продължи със сликовете. Пилотът на КТМ се движеше с изключително ниско темпо, но преднината му се оказа достатъчна и той пресече финалната линия първи.

Във всички останали състезания на „Ред Бул Ринг“, които се проведоха при много по-нормални условия, победата беше за пилоти с Дукати. През 2016 триумфът при завръщането на Гран При на Австрия беше за Андреа Яноне, година по-късно беше ред на Андреа Довициозо, който спечели още през 2019 и 2020. Хорхе Лоренцо ликува в Австрия през 2018, а последните три издания на Гран При на Австрия бяха спечелени от Баная. Деветата победа на Дукати на австрийска територия беше дело на Мартин, който спечели Гран При на Щирия през 2021 година.

Освен на „Ред Бул Ринг“, Дукати има девет победи и на „Лусайл“, но те са постигнати в двойно повече състезания – 22 срещу 11. Това прави успеваемостта на Дукати в Катар по-ниска от тази на италианската марка в Австрия.

Снимки: MotoGP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

  • 11 авг 2025 | 18:38
  • 6005
  • 2
Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

  • 11 авг 2025 | 17:12
  • 2409
  • 1
Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

  • 11 авг 2025 | 15:02
  • 3559
  • 1
Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите

Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите

  • 11 авг 2025 | 14:05
  • 633
  • 0
Какви фенове идват на “Спа” да гледат Формула 1?

Какви фенове идват на “Спа” да гледат Формула 1?

  • 11 авг 2025 | 13:34
  • 1872
  • 1
Гюнтер Щайнер посочи най-добрия новак във Формула 1

Гюнтер Щайнер посочи най-добрия новак във Формула 1

  • 11 авг 2025 | 13:15
  • 1435
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 7578
  • 7
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 7499
  • 4
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 370
  • 0
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 12283
  • 43
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 10733
  • 5
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 12763
  • 32