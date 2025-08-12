MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

Сезон 2025 в MotoGP ще бъде възобновен в края на тази седмица с Гран При на Австрия на пистата „Ред Бул Ринг“, която е любимото ловно поле на Дукати.

Откакто австрийското трасе се завръна в календара на кралския клас през 2016 година производотелят от Болоня е записал девет победи в 11 състезания в Шпилберг. Единствената друга марка, която е триумфирала на австрийска територия през последните години е КТМ с успехите на Мигел Оливейра и Брад Биндър през 2020 и 2021. Победите и на двамата обаче дойдоха при доста нестандартни обстоятелства.

През 2020 година Оливейра триумфира в Гран При на Щирия, възползвайки се от атаката на Джак Милър срещу Пол Еспаргаро в последния завой, която изхвъли двамата извън трасето и позволи на Оливейра да ги задмине и да постигне първата си победа в MotoGP. Всъщност това състезание беше контролирано напълно от Жоан Мир, но след червения флаг, който беше показан заради катастрофата на Маверик Винялес в първия завой, бъдещият световен шампион не успя да намери същата скорост и завърши четвърти.

Година по-късно Биндър се възползва от хаоса, който настъпи в последните обиколки на Гран При на Австрия, когато над „Ред Бул Ринг“ заваля. Южноафриканецът беше в групата на лидерите заедно с Франческо Баная, Марк Маркес, Фабио Куартараро, Мир и Хорхе Мартин. Всички те, с изключение на Биндър, избраха да спрат в бокса и да сменят своите мотори четири тура преди финала, а Биндър рискува и продължи със сликовете. Пилотът на КТМ се движеше с изключително ниско темпо, но преднината му се оказа достатъчна и той пресече финалната линия първи.

Във всички останали състезания на „Ред Бул Ринг“, които се проведоха при много по-нормални условия, победата беше за пилоти с Дукати. През 2016 триумфът при завръщането на Гран При на Австрия беше за Андреа Яноне, година по-късно беше ред на Андреа Довициозо, който спечели още през 2019 и 2020. Хорхе Лоренцо ликува в Австрия през 2018, а последните три издания на Гран При на Австрия бяха спечелени от Баная. Деветата победа на Дукати на австрийска територия беше дело на Мартин, който спечели Гран При на Щирия през 2021 година.

Освен на „Ред Бул Ринг“, Дукати има девет победи и на „Лусайл“, но те са постигнати в двойно повече състезания – 22 срещу 11. Това прави успеваемостта на Дукати в Катар по-ниска от тази на италианската марка в Австрия.

