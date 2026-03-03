Невероятното натоварване, на което са подложени пилотите от MotoGP на пистата

В неделя стартира сезонът в MotoGP с надпреварата за Гран При на Тайланд, а след нейния финал пилотът на Ямаха Алекс Ринс показа колко голямо е натоварването върху телата на състезателите.
В своя профил в Х испанецът публикува данни от пулсомера, който е носил по време на състезанието. Той показва, че в хода на надпреварата, която продължи 40 минути, Ринс е имал среден пулс от 183 удара в минута, а максималният му е достигнал 205 удара в минута.
„Направихме каквото можахме днес. Така изглежда да даваш 100% от себе си. Към тайландските фенове, благодаря ви за цялата подкрепа“, написа Ринс.
Състезанието на „Бурирам“ се проведе при едни нелеки метеорологични условия с температура на въздуха от 35 градуса по Целзий и влажност от 42%. Температура на настилката на тайландското трасе достигна цели 55 градуса.
