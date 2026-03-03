Невероятното натоварване, на което са подложени пилотите от MotoGP на пистата

В неделя стартира сезонът в MotoGP с надпреварата за Гран При на Тайланд, а след нейния финал пилотът на Ямаха Алекс Ринс показа колко голямо е натоварването върху телата на състезателите.

В своя профил в Х испанецът публикува данни от пулсомера, който е носил по време на състезанието. Той показва, че в хода на надпреварата, която продължи 40 минути, Ринс е имал среден пулс от 183 удара в минута, а максималният му е достигнал 205 удара в минута.

We did everything we could today. This is what giving your 100% looks like. To the Thai fans, thank you for all the support 💙 @YamahaMotoGP pic.twitter.com/mey7UvAs2N — Alex Rins (@Rins42) March 1, 2026

„Направихме каквото можахме днес. Така изглежда да даваш 100% от себе си. Към тайландските фенове, благодаря ви за цялата подкрепа“, написа Ринс.

Състезанието на „Бурирам“ се проведе при едни нелеки метеорологични условия с температура на въздуха от 35 градуса по Целзий и влажност от 42%. Температура на настилката на тайландското трасе достигна цели 55 градуса.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages