  • 17 авг 2025 | 14:05
Морейра не трепна и постигна втората си победа в Moto2

Диого Морейра спечели своята втора победа в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австрия, в която той води в почти цялата състезателна дистанция от 23 обиколки.

Бразилецът поведе в спирането за шикана във втория тур и повече не погледна назад, въпреки че в голяма част от време Дани Олгадо се движеше като залепен за него. Испанецът обаче така и не успя да изгради атака, а в заключителните етапи темпото му спадна и в крайна сметка той завърши на 2.3 секунди зад Морейра.

Тройката оформи специалистът на „Ред Бул Ринг“ Челестино Виети, който не успя да се пребори за третата си поредна победа в Гран При на Австрия. Италианецът се движеше трети още от самото начало, но в средата беше догонен и притиснат от Давид Алонсо. Това принуди Виети да допусне няколко грешки, което донесе наказание за прекалено много излизания от пистата на италианеца.

След като изтърпя своята санкция той се върна на пистата на седмото място и бързо-бързо се справи с Иван Ортола и Алберт Ареняс. След това той се възползва и от падането на Алонсо в 19-а обиколка, за да се върне на местата на подиума.

Четвърти и пети зад него финишираха Ареняс и Тони Арболино, а челната десетка оформиха Ортола, Бари Балтус, Колин Вейер, Изан Гевара и Арон Канет. Точки от 13-ия старт за сезона взеха още Филип Салач, Маркос Рамирес, Аюму Сасаки, Даниел Муньос и Дарин Биндър.

Лидерът в генералното класиране Мануел Гонсалес отпадна по много нелеп начин от днешното състезание в Шпилберг. Испанецът се движеше в челната група в началото, но в петия тур изведнъж намали темпото си на правата между третия и четвъртия завой.

След това Гонсалес отново ускори, но три обиколки по-късно отново забави и се прибра в бокса. Впоследствие стана ясно, че радиаторът на мотора на испанеца се е пробил от камък, който е бил хвърлен във въздуха от негов съперник.

По ирония на съдбата този камък се беше озовал на пистата след падането на съотборника на Гонсалес Сена Аджиъс в първата обиколка. За Гонсалес това е трета нула за сезона след 220-то място в Остин и отпадането на „Силвърстоун“.

Въпреки нея испанецът остава начело на генералното класиране, в което води с актив от 188 точки и има аванс от 19 пред Канет. Трети след победата си днес е Морейра, който изостава с 35 точки от Гонсалес.

Изключително интригуващата битка за титлата в Moto2 през 2025 година продължава още следващата седмица с надпреварата за Гран При на Унгария на пистата „Балатон Парк“.

Снимки: Gettyimages

