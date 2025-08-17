Морейра не трепна и постигна втората си победа в Moto2

Диого Морейра спечели своята втора победа в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австрия, в която той води в почти цялата състезателна дистанция от 23 обиколки.

Бразилецът поведе в спирането за шикана във втория тур и повече не погледна назад, въпреки че в голяма част от време Дани Олгадо се движеше като залепен за него. Испанецът обаче така и не успя да изгради атака, а в заключителните етапи темпото му спадна и в крайна сметка той завърши на 2.3 секунди зад Морейра.

Moreira takes the lead from @daniholgado96 and Canet has a scare coming out of Turn 1! ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/QyqPNETfwQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

Тройката оформи специалистът на „Ред Бул Ринг“ Челестино Виети, който не успя да се пребори за третата си поредна победа в Гран При на Австрия. Италианецът се движеше трети още от самото начало, но в средата беше догонен и притиснат от Давид Алонсо. Това принуди Виети да допусне няколко грешки, което донесе наказание за прекалено много излизания от пистата на италианеца.

Long Lap Penalty? No problem 😎



Celestino Vietti secures another podium in Austria 🥉#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/A3FcfSK1CO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

След като изтърпя своята санкция той се върна на пистата на седмото място и бързо-бързо се справи с Иван Ортола и Алберт Ареняс. След това той се възползва и от падането на Алонсо в 19-а обиколка, за да се върне на местата на подиума.

DAVID ALONSO IS DOWN! 💥



He pushed too hard and lost the front on Turn 9 ❌#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/IMJZZe03CX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

Четвърти и пети зад него финишираха Ареняс и Тони Арболино, а челната десетка оформиха Ортола, Бари Балтус, Колин Вейер, Изан Гевара и Арон Канет. Точки от 13-ия старт за сезона взеха още Филип Салач, Маркос Рамирес, Аюму Сасаки, Даниел Муньос и Дарин Биндър.

Лидерът в генералното класиране Мануел Гонсалес отпадна по много нелеп начин от днешното състезание в Шпилберг. Испанецът се движеше в челната група в началото, но в петия тур изведнъж намали темпото си на правата между третия и четвъртия завой.

PROBLEMS FOR @18ManuGonzalez! ❌



He was in 4th but his bike has suddenly slowed down 😮#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/9jzPr4k7l3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

След това Гонсалес отново ускори, но три обиколки по-късно отново забави и се прибра в бокса. Впоследствие стана ясно, че радиаторът на мотора на испанеца се е пробил от камък, който е бил хвърлен във въздуха от негов съперник.

More problems for the championship leader! 💥@18ManuGonzalez has pulled out from the race ❌#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/eEbBVY3WnP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

По ирония на съдбата този камък се беше озовал на пистата след падането на съотборника на Гонсалес Сена Аджиъс в първата обиколка. За Гонсалес това е трета нула за сезона след 220-то място в Остин и отпадането на „Силвърстоун“.

Big moments during Lap 1 left Agius out of the race 💥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/UvhEDV5DBF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

Въпреки нея испанецът остава начело на генералното класиране, в което води с актив от 188 точки и има аванс от 19 пред Канет. Трети след победата си днес е Морейра, който изостава с 35 точки от Гонсалес.

He had it all under control from the moment he took the lead 💪



Impressive win for Moreira 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ehitlSCOiI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

Изключително интригуващата битка за титлата в Moto2 през 2025 година продължава още следващата седмица с надпреварата за Гран При на Унгария на пистата „Балатон Парк“.

Снимки: Gettyimages