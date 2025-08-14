Напрегнати битки в Лига Европа

Днес ще се изиграят по-голяма част от мачовете-реванши от третия предварителен кръг в Лига Европа. Предстоят някои доста напрегнати битки, тъй като всеки от отборите таи надежда да продължи напред и да направи още една крачка към основната фаза на турнира.

Със сигурност има поне няколко мача, които привличат вниманието и на неутралните зрители. Големият сблъсък на вечерта изглежда този между Шахтьор (Донецк) и Панатинайкос. Двата тима не излъчиха победител в първия мач и реваншът е напълно отворен.

Ще обърнем внимание и на двубоя между Волфсбергер и ПАОК. И там първата среща завърши 0:0. Сега за отбора на Кирил Десподов предстои тежко гостуване в Австрия, но надеждите за продължаване напред са напълно реални.

Доста любопитен се очертава да бъде и сблъсъкът между Дрита и ФКСБ. Двата тима направиха страхотно шоу в първия мач в Румъния, завършило с успех с 3:2 за домакините. Сега очакванията са за още един голов трилър.

Със сигурност интрига има и в сблъсъка между Брейдаблик и Зрински (Мостар). Там резултатът след първия мач е 1:1 и нищо не е решено.