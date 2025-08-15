Легия нямаше сили за обрат срещу АЕК (Ларнака)

Легия спечели с 2:1 реванша срещу АЕК (Ларнака) от третия предварителен кръг на Лига Европа, но полският тим нямаше сили да сътвори сензация и да острани съперника си след загубата с 1:4 в първия мач. Така кипърците продължават към плейофната фаза на турнира с общ резултат 5:3 от двата мача.

Легия поведе с два бързи гола, дело на Жан-Пиер Нсаме в 11-ата и Милета Районич в 16-ата минута, което даде надежди на домакините, че обратът е възможен.

АЕК обаче прекърши ентусиазма на съперника си в 52-рата минута, връщайки един гол чрез Джордже Иванович.

Гостите останаха в намален състав в 72-рата минута, когато червен картон получи Джеръми Гнали. Въпреки численото си предимство Легия не намери сили в оставащите минути да направи нужният обрат.

Така АЕК се класира за плейофната фаза, където ще играе срещу Бран.

Легия (Варшава) отива в Лигата на конференциите и там ще има за съперник победителя от сблъсъка между Хибърниън и Партизан.