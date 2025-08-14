Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Макаби (Тел Авив)
  3. Макаби си осигури среща с Динамо (Киев)

Макаби си осигури среща с Динамо (Киев)

  • 14 авг 2025 | 23:24
  • 248
  • 0
Макаби си осигури среща с Динамо (Киев)

Макаби (Тел Авив) се класира за плейофната фаза в Лига Европа след успех с 3:1 над Хамрун Спартанс. Идо Шахар (37’, 45+2’) вкара два гола през първото полувреме, а Ошер Давида (69’) добави още един гол през втората част. Малтийският тим пък пропусна дузпа още в 28-ата минута. Джоузеф Мбонг (43’) реализира единствения гол за Хамрун. Израелският представител бе спечелил и първия двубой с 2:1.

Хамрун получи отлична възможност да вземе преднина още преди изтичането на половин час игра, когато бе отсъдена дузпа в тяхна полза след игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Емерсон, но нацели напречната греда. Само десет минути по-късно Шахар откри резултата, след като се озова сам срещу вратаря. Гостите бързо успяха да изравнят още в 43-ата минута, когато Джоузеф Мбонг изравни. Радостта на Хамрун обаче трая само няколко минути, тъй като отново Шахар реализира отново в добавеното време на първата част и възстанови преднината на Макаби. Точка на спора бе сложена от Ошер Давида в 69-ата минута. Така представителите на Израел си осигуриха среща с Динамо (Киев) в плейофната фаза.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

  • 14 авг 2025 | 19:42
  • 1802
  • 0
Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
  • 3357
  • 0
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 19:19
  • 1676
  • 0
Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 14514
  • 0
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 6376
  • 0
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

  • 14 авг 2025 | 18:26
  • 1377
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145676
  • 605
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 71007
  • 79
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 38878
  • 42
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 13542
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 12346
  • 22
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 4335
  • 1