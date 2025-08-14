Макаби си осигури среща с Динамо (Киев)

Макаби (Тел Авив) се класира за плейофната фаза в Лига Европа след успех с 3:1 над Хамрун Спартанс. Идо Шахар (37’, 45+2’) вкара два гола през първото полувреме, а Ошер Давида (69’) добави още един гол през втората част. Малтийският тим пък пропусна дузпа още в 28-ата минута. Джоузеф Мбонг (43’) реализира единствения гол за Хамрун. Израелският представител бе спечелил и първия двубой с 2:1.

Хамрун получи отлична възможност да вземе преднина още преди изтичането на половин час игра, когато бе отсъдена дузпа в тяхна полза след игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Емерсон, но нацели напречната греда. Само десет минути по-късно Шахар откри резултата, след като се озова сам срещу вратаря. Гостите бързо успяха да изравнят още в 43-ата минута, когато Джоузеф Мбонг изравни. Радостта на Хамрун обаче трая само няколко минути, тъй като отново Шахар реализира отново в добавеното време на първата част и възстанови преднината на Макаби. Точка на спора бе сложена от Ошер Давида в 69-ата минута. Така представителите на Израел си осигуриха среща с Динамо (Киев) в плейофната фаза.

