Дузпи решиха спора между Шахтьор и Панатинайкос

  • 15 авг 2025 | 00:08
Тимът на Панатинайкос се класира за плейофната фаза на Лига Европа след труден успех с дузпи като гост на Шахтьор Донецк. Двата тима завършиха наравно 0:0 и в двата двубоя по между си и в крайна сметка трябваше да изпълняват 11-метрови наказателни удари, за да решат спора по между си. Символичните домакините пък завършиха двубоя с човек по-малко, след като Олег Очеретко бе изгонен в 82-ата минута за втори жълт картон.

Двата тима изиграха доста постна първа част и едва през второто полувреме вдигнаха оборотите в опит да достигнат до попадение. Украинският отбор пропусна няколко изгодни положения след почивката, но така и не успяха да отбележат. С приближаването на края на редовното време срещата се изнерви и осем минути преди края Очеретко бе изгонен. При изпълнението на дузпи отново се стигна до равенство след първите пет изпълнения, тъй като и двата отбора направиха по два пропуска. Интересно бе, че Туба за “детелините” и Кауа Елиаш не успяха да отбележат при петото си изпълнение. Така в крайна сметка при шестите дузпи Енрике пропусна за Шахтьор, но Манчини реализира, като по този начин класира Панатинайкос напред. Гръцкият тим ще се изправи срещу Самсунспор в плейофния кръг за влизане в основната фаза на турнира.

Снимки: Imago

