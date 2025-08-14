Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Мидтиланд
  3. Мидтиланд тресна отново Фредрикстад и си осигури скандинавски сблъсък

Мидтиланд тресна отново Фредрикстад и си осигури скандинавски сблъсък

  • 14 авг 2025 | 20:57
  • 676
  • 0
Мидтиланд тресна отново Фредрикстад и си осигури скандинавски сблъсък

Мидтиланд си осигури място в плейофите на Лига Европа след успех с 2:0 над Фредрикстад. Общият резултат в сблъсъка бе 5:1 след победа с 3:1 преди седмица. Домакините решиха всичко още в първите двайсет минути на срещата, когато паднаха и двете попадения. Мадс Бек бе точен още в 9-ата минута, а в 17-ата Пауло Виктор удвои и до голяма степен сложи точка на спора.

Бижу прати КуПС напред и изхвърли Рига от ЛЕ
Бижу прати КуПС напред и изхвърли Рига от ЛЕ

Домакините изиграха пореден силен двубой на своята сметка и можеха да се отличат и с повече попадения, но направиха някои пропуски. Бек сложи отлично начало на двубоя с попадение след разбъркване след корнер. Пауло Виктор пък се измъкна много елегантно след по-малко от десет минути и реализира втори гол. Гостите от Фредрикстад успяха да си върнат за кратко надеждите в средата на втората част, когато стигнаха до попадение, но то бе отменено след намеса на ВАР. По този начин Мидтиланд си осигури среща в плейофите срещу финландския КуПС, който малко по-рано надделя над Ригас.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

  • 14 авг 2025 | 19:42
  • 1339
  • 0
Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
  • 2534
  • 0
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 19:19
  • 1298
  • 0
Лигата на конференциите на живо: АЗ Алкмаар води с човек по-малко

Лигата на конференциите на живо: АЗ Алкмаар води с човек по-малко

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 11044
  • 0
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 5470
  • 0
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

  • 14 авг 2025 | 18:26
  • 1112
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 130293
  • 520
Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали, два червени картона за гостите

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали, два червени картона за гостите

  • 14 авг 2025 | 22:00
  • 45046
  • 60
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 21731
  • 21
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 8654
  • 1
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 7002
  • 11
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 70496
  • 84