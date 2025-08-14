Мидтиланд тресна отново Фредрикстад и си осигури скандинавски сблъсък

Мидтиланд си осигури място в плейофите на Лига Европа след успех с 2:0 над Фредрикстад. Общият резултат в сблъсъка бе 5:1 след победа с 3:1 преди седмица. Домакините решиха всичко още в първите двайсет минути на срещата, когато паднаха и двете попадения. Мадс Бек бе точен още в 9-ата минута, а в 17-ата Пауло Виктор удвои и до голяма степен сложи точка на спора.

Домакините изиграха пореден силен двубой на своята сметка и можеха да се отличат и с повече попадения, но направиха някои пропуски. Бек сложи отлично начало на двубоя с попадение след разбъркване след корнер. Пауло Виктор пък се измъкна много елегантно след по-малко от десет минути и реализира втори гол. Гостите от Фредрикстад успяха да си върнат за кратко надеждите в средата на втората част, когато стигнаха до попадение, но то бе отменено след намеса на ВАР. По този начин Мидтиланд си осигури среща в плейофите срещу финландския КуПС, който малко по-рано надделя над Ригас.

Снимки: Imago