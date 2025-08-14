ФКСБ не срещна сериозна съпротива в Косово

Популярни
  14 авг 2025
ФКСБ спечели убедително реванша с Дрита от третия предварителен кръг на Лига Европа. Румънският гранд се наложи с 3:1 и не срещна особено сериозна съпротива от домакините в Прищина, за разлика от първия мач в който тимът от Букурещ отново спечели с 3:2, но доста повече се измъчи докато стигне до успеха.

Днес всичко се разви по мед и масло за гостите, които набързо поведоха с два гола, дело на Юри Чизоти в 1-вата и Давид Микулеску в 18-ата минута.

Дрита върна интригата в 52-рата минута, намалявайки резултата чрез Ветон Туша.

В 68-ата минута обаче домакините останаха в намален състав след червен картон на Рон Броя.

Румънците се възползваха и нанесоха трети съкрушителен удар в 85-ата минута чрез Денис Политик, оформяйки крайното 1:3.

Така ФКСБ отива в плейофа и ще играе с Абърдийн на Димитър Митов.

Дрита ще има шанс да се бори за място в основната фаза на Лигата на конференциите, като ще има за съперник в плейофния кръг тима на Диферданж.

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145641
  • 605
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 70956
  • 79
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 38847
  • 42
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 13530
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 12322
  • 22
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 4320
  • 1