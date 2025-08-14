ФКСБ не срещна сериозна съпротива в Косово

ФКСБ спечели убедително реванша с Дрита от третия предварителен кръг на Лига Европа. Румънският гранд се наложи с 3:1 и не срещна особено сериозна съпротива от домакините в Прищина, за разлика от първия мач в който тимът от Букурещ отново спечели с 3:2, но доста повече се измъчи докато стигне до успеха.

Днес всичко се разви по мед и масло за гостите, които набързо поведоха с два гола, дело на Юри Чизоти в 1-вата и Давид Микулеску в 18-ата минута.

Дрита върна интригата в 52-рата минута, намалявайки резултата чрез Ветон Туша.

В 68-ата минута обаче домакините останаха в намален състав след червен картон на Рон Броя.

Румънците се възползваха и нанесоха трети съкрушителен удар в 85-ата минута чрез Денис Политик, оформяйки крайното 1:3.

Така ФКСБ отива в плейофа и ще играе с Абърдийн на Димитър Митов.

Дрита ще има шанс да се бори за място в основната фаза на Лигата на конференциите, като ще има за съперник в плейофния кръг тима на Диферданж.