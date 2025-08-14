Зрински си осигури класиране след успех над Брайдеблик като гост

Популярни
  • 14 авг 2025 | 22:36
  • 467
  • 0
Зрински се класира за плейофния кръг в Лига Европа след успех с 2:1 като гост над Брейдаблик. Първата среща бе завършила 1:1. Неманя Билбия (7’) откри резултата рано в мача, а гостите удвоиха преднината си след автогол на Валгейр Валгейрсон в началото на втората част. Хьоскулдур Гунлаугсон (61’) намали изоставането на Брейдаблик след час игра, но това не бе достатъчно за домакините. Те останаха и с човек по-малко в добавеното време, когато Арнор Гаути Джонсън бе изгонен. По този начин Зрински си гарантира сблъсък с победителя от Сервет и Утрехт. Първият двубой завърши с успех на нидерландския тим с 3:1.

Снимки: Imago

