Тим от Гибралтар ще играе в плейофите на Лига Европа

Линкълн Ред Импс от Гибралтар поднесе изненадата и се класира за плейофната фаза на Лига Европа след успех след дузпи на Ноа от Армния. Двата тима бяха завършили 1:1 в първата среща в задморската територия на Великобритания. Гостите се нуждаеха от цели седем дузпи, за да си осигурят успеха. Домакините имаха преимущество през цялата среща и държаха инициативата, но в крайна сметка не успяха да реализират надмощието си. Реферът пък отмени попадение на Ноа в края на редовното време поради засада. Линкълн Ред Импс ще се изправи в следващата фаза с победителя от ЧФР Клуб и Брага.

Снимки: Imago