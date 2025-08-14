Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Линкълн Ред Импс
  3. Тим от Гибралтар ще играе в плейофите на Лига Европа

Тим от Гибралтар ще играе в плейофите на Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 23:03
  • 924
  • 0
Тим от Гибралтар ще играе в плейофите на Лига Европа

Линкълн Ред Импс от Гибралтар поднесе изненадата и се класира за плейофната фаза на Лига Европа след успех след дузпи на Ноа от Армния. Двата тима бяха завършили 1:1 в първата среща в задморската територия на Великобритания. Гостите се нуждаеха от цели седем дузпи, за да си осигурят успеха. Домакините имаха преимущество през цялата среща и държаха инициативата, но в крайна сметка не успяха да реализират надмощието си. Реферът пък отмени попадение на Ноа в края на редовното време поради засада. Линкълн Ред Импс ще се изправи в следващата фаза с победителя от ЧФР Клуб и Брага.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

  • 14 авг 2025 | 19:42
  • 1802
  • 0
Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
  • 3355
  • 0
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 19:19
  • 1675
  • 0
Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 14510
  • 0
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 6370
  • 0
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

  • 14 авг 2025 | 18:26
  • 1375
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145655
  • 605
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 70971
  • 79
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 38862
  • 42
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 13534
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 12334
  • 22
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 4322
  • 1