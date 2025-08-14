ПАОК се нуждаеше от продължения, за да се добере до плейофа в Лига Европа

ПАОК се промъкна през иглени уши до плейофния кръг на Лигата на конференциите. Гръцкият тим спечели драматично с 1:0 реванша срещу Волфсбергер от третия предварителен кръг след продължения и така намери място в следващата фаза на турнира. Първата среща бе завършила 0:0 и така днешният успех бе ключов за солунчани.

Българският национал Кирил Десподов пропусна и този мач, тъй като все още се възстановява от контузия.

В негово отсъствие съотборниците му изпитваха трудности в предни позиции. Те не успяха да отбележат в първия мач на "Тумба", а днес също не намериха пътя към гола в редовните 90 минути.

Липсата на Десподов се отрази на ПАОК в Лига Европа

Все пак късметът се усмихна на ПАОК в продълженията. В 115-ата минута Мади Камара порази вратата на съперника и по този начин донесе скъпоценната победа на своя тим.

Така ПАОК вече е на последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа, като в плейофа ще срещне Риека.

Волфсбергер отива в плейофа на Лигата на конференциите и там ще се бори с Омония (Никозия).