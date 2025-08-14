Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
  3. ПАОК се нуждаеше от продължения, за да се добере до плейофа в Лига Европа

ПАОК се нуждаеше от продължения, за да се добере до плейофа в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 22:39
  • 882
  • 1
ПАОК се нуждаеше от продължения, за да се добере до плейофа в Лига Европа

ПАОК се промъкна през иглени уши до плейофния кръг на Лигата на конференциите. Гръцкият тим спечели драматично с 1:0 реванша срещу Волфсбергер от третия предварителен кръг след продължения и така намери място в следващата фаза на турнира. Първата среща бе завършила 0:0 и така днешният успех бе ключов за солунчани.

Българският национал Кирил Десподов пропусна и този мач, тъй като все още се възстановява от контузия.

В негово отсъствие съотборниците му изпитваха трудности в предни позиции. Те не успяха да отбележат в първия мач на "Тумба", а днес също не намериха пътя към гола в редовните 90 минути.

Липсата на Десподов се отрази на ПАОК в Лига Европа
Липсата на Десподов се отрази на ПАОК в Лига Европа

Все пак късметът се усмихна на ПАОК в продълженията. В 115-ата минута Мади Камара порази вратата на съперника и по този начин донесе скъпоценната победа на своя тим.

Така ПАОК вече е на последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа, като в плейофа ще срещне Риека.

Волфсбергер отива в плейофа на Лигата на конференциите и там ще се бори с Омония (Никозия).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

  • 14 авг 2025 | 19:42
  • 1799
  • 0
Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
  • 3351
  • 0
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 19:19
  • 1674
  • 0
Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

Лигата на конференциите на живо: Хибърниън върна един гол

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 14498
  • 0
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 6368
  • 0
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

  • 14 авг 2025 | 18:26
  • 1373
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145604
  • 605
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 70918
  • 79
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 38820
  • 42
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 13524
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 12311
  • 22
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 4307
  • 1