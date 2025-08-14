Бижу прати КуПС напред и изхвърли Рига от ЛЕ

Финландският КуПС се класира за плейофния кръг на Лига Европа след минимален успех с 1:0 над Ригас. Първата среща преди седмица бе завършила отново с победа на финландския тим, който тогава успя да триумфира с 3:1 като гост в Латвия. Единственото попадение падна в началото на втората част и бе дело на Петери Пананен.

Двата отбора изиграха сравнително равностоен двубой, но отново по-добрата ефективност на КуПС бе от решаващо значение. Тя получи своето цифрово изражение в 49-ата минута, когато Пананен реализира с изключително изпълнение от границата на наказателното поле, което остави напълно безпомощен стража на гостите. Финландският тим ще срещне в плейофния кръг победителя от двойката Фредрикстад и Мидтиланд, което вече оформи скандинавски сблъсък.

Снимки: Imago