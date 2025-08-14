Утрехт спечели и реванша със Сервет

Утрехт спечели и реванша срещу Сервет от третия предварителен кръг на Лига Европа, като без особени затруднения се класира за плейофната фаза на турнира. Нидерландците се наложиха с 2:1 и с общ резултат 5:2 от двата мача продължават напред.

Виктор Йенсен бе героят за домакините в днешния мач, вкарвайки двата гола в 57-ата и 74-тата минута.

За гостите се разписа Абиле Ялоу в 80-ата минута след изпълнение на дузпа.

В плейофа Утрехт ще се изправи срещу Зрински (Мостар).

Сервет пък ще продължи участието си в Лигата на конференциите, където ще има за съперник отпадналия от сблъсъка между Шахтьор (Донецк) и Панатинайкос.