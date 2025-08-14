Манчестър Сити възобновява интереса си към Аклиуш

Манчестър Сити отново е проявил интерес към Магнес Аклиуш. 22-годишният атакуващ халф от Монако и Франция е харесван от Пеп Гуардиола, който има желание да го вземе в състава си, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Клубът е опита да го привлече още през 2020 г., но тогава той избра да остане във Франция.

Аклиуш показа впечатляващи игри в Лига 1 и би могъл да бъде добра дългосрочна перспектива за отбора на Гуардиола. Интересът на Сити към Аклиуш и други млади таланти е в съответствие със стратегията им за развитие на състава за бъдещето.

В началото на трансферния прозорец се очакваше Мане Аклиуш да напусне родния си клуб Монако. Високите искания на клуба от Княжеството обаче охладиха интереса, като елитните отбори бяха възпрени от цената от 70 милиона евро. С наближаването на старта на Лига 1, интересът към младия френски национал отново нараства.

Интер също е свързван с евентуален трансфер на Аклиуш, но остава да се види дали ще успеят да се споразумеят за цена с Монако. Байер (Леверкузен) също го следи от началото на лятото. Според Флориан Плетенберг, той е считан за „мечтана цел“ от германския гранд. Това остава така и до момента.

Плетенберг обаче сега съобщава, че се е появила нова конкуренция. Манчестър Сити, който бе свързван с трансфер на Аклиуш в миналото, може да поднови интереса си. Французинът е алтернатива на Родриго от Реал Мадрид, който би бил много по-скъп вариант.

Следвай ни:

Снимки: Imago