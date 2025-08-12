Официално: Грийлиш смени клуба в Премиър лийг

Отборът на Евертън официално потвърди привличането на крилото Джак Грийлиш, който пристига като преостъпен от Манчестър Сити за предстоящия сезон. Според информациите в сделката е включена и опцията за закупуване на играча в размер на 50 млн. паунда, което е точно два пъти по-малко от сумата, която “гражданите” платиха на Астън Вила за английския национал.

За четири сезона с екипа на Сити Грийлиш изигра общо 157 мача със 17 гола и 23 асистенции, като стана трикратен шампион в Премиър лийг, а също така триумфира в Шампионската лига. В Евертън той ще носи екипа с номер 18, като 29-годишният футболист се надява, че с изявите си за “карамелите” ще си гарантира място в състава на Англия за Мондиал 2026. Ако остане при ливърпулци за постоянно, неговият договор ще бъде до лятото на 2029 година.

We have completed the loan signing of Jack Grealish from Manchester City. 📝 pic.twitter.com/MXlYV7LMWb — Everton (@Everton) August 12, 2025

Самият Грийлиш сподели радостта си от трансфера и обясни защо е избрал номер 18. “На седмото небе съм от щастие, че подписах с Евертън. Честно казано, за мен това е нещо огромно. Това е велик клуб с велики фенове. Още щом говорих с мениджъра, знаех, че има само едно място, на което исках да отида. В социалните мрежи бях засипан от съобщения от привържениците на Евертън, което беше друга причина да избера този клуб. Искам да благодаря на феновете за всички техни съобщения. Благодаря за цялата обич и за подкрепата. Надявам се да ви се отплатя и съм убеден, че ще го направя.

One place he wanted to go. 🎯 pic.twitter.com/OwnFv7HGN3 — Everton (@Everton) August 12, 2025

Има причина да избера точно 18 за мой номер. Имаше и други налични номера, но двамата ми любими английски играчи са Уейн Рууни и Пол Гаскойн, а аз знам, че са играли тук именно с №18. Така че, щом разбрах, че сделката беше близо, аз се поинтересувах и видях, че номер 18 беше свободен. Това беше перфектно за мен и реших, че щеше да бъде единственият номер за мен. Говорих с Уейн преди да дойда тук и му споменах за номер 18, така че се надявам и той да е доволен”, заяви той пред клубния сайт.

Following in their footsteps...🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Our newest recruit on why he chose No.18? 🔥 pic.twitter.com/naL01HhaLN — Everton (@Everton) August 12, 2025

Мениджърът Дейвид Мойс също коментира новото попълнение в своя състав. “Приветстваме Джак в Евертън и много сме доволни, че е на наше разположение. Мисля, че той идва в добър момент, защото е опитен и познава Премиър лийг. Ние сме напълно наясно с нивото, на което е способен. Мисля, че амбицията на Джак е да се завърне в състава на Англия, така че дано да му помогнем да го постигне през този сезон. Гледаме напред към съвместната работа с него и към това да му предоставим платформа, за да покаже най-добрата своя версия”, каза опитният специалист.