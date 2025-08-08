Манчестър Сити преотстъпи Рейш на Жирона

Манчестър Сити преотстъпи централния защитник Витор Рейш на Жирона. "Гражданите" привлякоха 19-годишния бразилец през януари от Палмейрас срещу близо 30 милиона паунда, но той записа само четири мача за тима на Джосеп Гуардиола, като един от тях бе на Световното клубно първенство. Сега талантът ще се обиграва под наем до края на сезона в Жирона, който е част от City Football Group. Според някои информации клубът от "Етихад" е запазил възможността да отзове бразилеца по-рано, ако в хода на сезона Джосеп Гурдиола се окаже в ситуация да няма достатъчно налични централни защитници.

Рейш има договор с Манчестър Сити до 2029 година.

"Гражданите" вече преотстъпиха Джамай Симпсън-Пюзи и Макс Алейн съответно на Селтик и Уотфорд. Очаква се Клаудио Ечевери и Свере Нипан също да бъдат пратени под наем в други отбори. "Гражданите" преговарят с Евертън и за евентуален наем на Джак Грийлиш.

👑 The king is herepic.twitter.com/sjBxFuZpxq — Girona FC (@GironaFC_Engl) August 8, 2025