Бернардо Силва: Мразя да губя, шампионският шпалир е лицемерие

Бернардо Силва бе избран от Пеп Гуардиола за капитан на Манчестър Сити този сезон. След разочароващата минала кампания белезите все още са видими, но „гражданите“ възнамеряват да се завърнат на пътя на победите през 2025/2026.

„Не става въпрос за това да печелиш или губиш. Става въпрос за това да се бориш за титлата, а ние дори не опитахме през миналия сезон. Мисля, че в емоционален план се завръщаме. Имам предвид, че сме отново гладни за победи. Мразя да губя. Играх 12 години в Бенфика и там ни научиха да не се радваме, ако загубим. Трябва да си директен с играчите. Мисля, че опитът беше добър, защото преди всичко се научихме да ценим това, което сме направили в миналото, което не е нормално. Шест титли за седем години е абсурдно. Вероятно няма да се случи отново“, каза той в интервю за Daily Mail.

„Има много... бих казал вина. Вина на играчите, треньора... на всички, че не направихме най-доброто, за да преодолеем ситуацията. Искаме нещата да се върнат към нормалното. Нормалното е да се борим за всяка титла“, добави той, говорейки за ролята на капитан.

„Мисля, че това е най-важната задача. Не само моята, но и на всички капитани. Трябва да създадем правилния баланс в съблекалнята. Бих казал, че правилният баланс е добро поведение и уважение, да се представяме добре на тренировки, да даваме най-доброто от себе си за клуба. Научаваш с кого можеш да влезеш във война и на кого не можеш да разчиташ. Надявам се, че това е бил добър урок за нас“, отбеляза той.

Bernardo Silva: “In my opinion, it’s kind of a hypocrisy [the guard of honour]. It’s not a tradition we have in Portugal. If they want to do it, they can do it, but I wasn’t going to clap Liverpool because that’s not how I celebrate defeat. When I win a title, I don’t need anyone… pic.twitter.com/fpcHnULnp9 — City Report (@cityreport_) August 12, 2025

През 2020 г. Бернардо Силва отказа да аплодира шампиона Ливърпул по време на традиционния шпалир, с който "гражданите" поздравиха мърсисайдци за титлата.

„Нямаме такава традиция в Португалия. Мисля, че когато спечеля титла, не е нужно никой да ме аплодира. Малко е лицемерно, но добре - ако искат, могат да го направят. Аз не бих аплодирал Ливърпул, защото не празнувам загубата“, завърши той.