Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Родри e аут до средата на септември

Родри e аут до средата на септември

  • 9 авг 2025 | 05:26
  • 568
  • 0
Родри e аут до средата на септември

Носителят на "Златната топка" Родри ще отсъства от терените поне до средата на септември. Халфът на Манчестър Сити получи сериозна травма в мача срещу Ал-Хилал.

„Родри се възстановява, но контузията му от двубоя с Ал-Хилал е сериозна. Тренира по-добре и се надяваме, че след паузата за националните отбори ще бъде в отлична форма“, заяви мениджърът на „гражданите“ Пеп Гуардиола.

От Ман Сити планират да предложат нов договор на Родри. Очаква се испанският национал да удължи контракта си с клуба до лятото на 2029 година.

В медиите периодично се спекулира, че Родри е трансферна цел на Реал Мадрид. Президентът на кралския клуб Флорентино Перес не крие желанието си да доведе халфа на "Сантиаго Бернабеу".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Естевао впечатли в дебюта си за Челси

Естевао впечатли в дебюта си за Челси

  • 9 авг 2025 | 00:49
  • 1801
  • 1
Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

  • 9 авг 2025 | 02:06
  • 2304
  • 0
Спортинг започна сезона по шампионски

Спортинг започна сезона по шампионски

  • 9 авг 2025 | 00:25
  • 1439
  • 0
Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако

Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако

  • 9 авг 2025 | 00:01
  • 1861
  • 1
Георги Миланов игра малко при победа на Динамо (Б)

Георги Миланов игра малко при победа на Динамо (Б)

  • 8 авг 2025 | 23:29
  • 693
  • 0
Лятното откритие на Реал Мадрид подписа нов договор

Лятното откритие на Реал Мадрид подписа нов договор

  • 8 авг 2025 | 23:11
  • 2501
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 20199
  • 54
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 42488
  • 173
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 12179
  • 31
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 27425
  • 103
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 13314
  • 18
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 47777
  • 52