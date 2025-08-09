Родри e аут до средата на септември

Носителят на "Златната топка" Родри ще отсъства от терените поне до средата на септември. Халфът на Манчестър Сити получи сериозна травма в мача срещу Ал-Хилал.

„Родри се възстановява, но контузията му от двубоя с Ал-Хилал е сериозна. Тренира по-добре и се надяваме, че след паузата за националните отбори ще бъде в отлична форма“, заяви мениджърът на „гражданите“ Пеп Гуардиола.

От Ман Сити планират да предложат нов договор на Родри. Очаква се испанският национал да удължи контракта си с клуба до лятото на 2029 година.

В медиите периодично се спекулира, че Родри е трансферна цел на Реал Мадрид. Президентът на кралския клуб Флорентино Перес не крие желанието си да доведе халфа на "Сантиаго Бернабеу".