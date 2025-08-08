Монако привлече рекордьор от Бундеслигата

Монако подписа договор с вратаря Лукас Храдецки, който идва от Байер (Леверкузен) с двугодишен договор. От клуба от Княжеството съобщиха, че в контракта има и опция за още една година.

Трансферната сума не беше обявена, но според вестник "Екип”, Монако ще плати за правата на стража 2,5 милиона евро, като е предвиден и още милион под формата на бонуси.

35-годишният финландец е роден в Словакия, като е играл 10 години в Бундеслигата - първо за Айнтрахт (Франкфурт), а след това и за Байер (Леверкузен). Той спечели дубъл с “аспирините” преди година.

Храдецки държи рекорда за чуждестранен вратар с най-много мачове в Бундеслигата, а е изиграл и 101 срещи за националния тим на Финландия.

Монако започва участието си в Лига 1 с домакинство на Льо Авър на 16 август.