Монако привлече рекордьор от Бундеслигата

  • 8 авг 2025 | 22:53
  • 635
  • 0
Монако привлече рекордьор от Бундеслигата

Монако подписа договор с вратаря Лукас Храдецки, който идва от Байер (Леверкузен) с двугодишен договор. От клуба от Княжеството съобщиха, че в контракта има и опция за още една година. 

 Трансферната сума не беше обявена, но според вестник "Екип”, Монако ще плати за правата на стража 2,5 милиона евро, като е предвиден и още милион под формата на бонуси.

35-годишният финландец е роден в Словакия, като е играл 10 години в Бундеслигата - първо за Айнтрахт (Франкфурт), а след това и за Байер (Леверкузен). Той спечели дубъл с “аспирините” преди година.

Монако се разбра с Леверкузен за ветеран с над 300 мача в Бундеслигата
Монако се разбра с Леверкузен за ветеран с над 300 мача в Бундеслигата

Храдецки държи рекорда за чуждестранен вратар с най-много мачове в Бундеслигата, а е изиграл и 101 срещи за националния тим на Финландия.

Монако започва участието си в Лига 1 с домакинство на Льо Авър на 16 август. 

