Капитанът на ПСЖ: Искаме да печелим трофеи отново и отново

  • 13 авг 2025 | 14:00
Капитанът на ПСЖ: Искаме да печелим трофеи отново и отново

Защитникът и капитан на Пари Сен Жермен Маркиньос заяви, че отборът е гладен за нови трофеи след успешното представяне през миналия сезон, чиято кулминация бе спечелването на Шампионската лига. ПСЖ открива новия сезон тази вечер с двубоя за Суперкупата на Европа срещу победителя в Лига Европа Тотнъм. Мачът ще се проведе в Удине, Италия.

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

"Страхотно е да започнем сезона така – като победители в Шампионската лига! Ще бъде хубаво да стартираме новата кампания с триумф за Суперкупата на Европа. За нас, играчите на ПСЖ, това е първото подобно преживяване. Ние сме борци, винаги искаме да се борим за всички възможни титли. Да спечелим веднъж е страхотно, но искаме да се борим за трофеи отново и отново.

Вашето мнение: ПСЖ или Тотнъм ще грабне Суперкупата на Европа
Вашето мнение: ПСЖ или Тотнъм ще грабне Суперкупата на Европа

Много съм щастлив, че съм тук и че имам възможността да спечелим трофей. Тотнъм е физически по-добре подготвен. Но за три седмици не сме загубили всичко. Видях го в тренировките, в постоянството, подаванията, изпълнението. Въпреки че не сме в най-добра физическа форма, ние сме отбор на високо ниво“, коментира Маркиньос на пресконференцията си преди мача.

