Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Носителят на трофея от Шампионската лига Пари Сен Жермен и победителят в Лига Европа Тотнъм излизат тази вечер един срещу друг на стадион “Фриули” в Удине.

Миналият сезон бе исторически и за два клуба. Парижани най-светне сбъднаха мечтата си и станаха едва вторият френски клуб, който триумфира в Шампионската лига. Това се случи след изключително убедителна пролет в Европа, като във финала тимът на Луис Енрике бе повече от категоричен след 5:0 срещу Интер. След спечеления требъл младият отбор на ПСЖ влезе като фаворит и по време на Световното клубно първенство, но там до голяма степен изненадващо парижани бяха разбити на финала с 0:3 от Челси. Това си остава и последния мач на отбора, който заради турнира в САЩ започна по-късно подготовка и не изигра нито една контрола преди днешния сблъсък.

Тотнъм е далеч по-напред в подготовка, тъй като лондончани изиграха цели шест проверки, в последната от които загубиха тежко от Байерн (Мюнхен). Промените в Тотнъм през това лято обаче са твърде. Анге Постекоглу донесе първи трофей на клуба от 17 години, след като във финала "шпорите" пречупиха с 1:0 Манчестър Юнайтед, но въпреки това австралиецът бе уволнен, а мястото му зае бившият мениджър на Брентфорд Томас Франк. “Шпорите” се разделиха и с големия си лидер Хюн-Мин Сон, който напусна след 10 години в клуба. Преди няколко дни път стана ясно, че друга от големите фигури - Джеймс Мадисън, ще пропусне по-голямата част от сезона заради тежка контузия.

За Тотнъм това е първа поява в мача за Суперкупата на Европа, докато предишното участие на ПСЖ в този мач без през 1997 година, когато отборът бе спечелил Купата на УЕФА. Тогава парижани загубиха общ резултат с 2:9 от Ювентус, като по това време се играеха два мача за трофея.

ПСЖ отстрани последователно три английски съперника по пътя към финала на Шампионската лига, като елиминира Ливърпул, Астън Вила и Арсенал, а в групова фаза бе победен и Манчестър Сити.

Европейският шампион се подсили с двама нови играчи през този прозорец. Това Люка Шевалие от Лил и Иля Забарний от Борнемут. Вратарят веднага ще заеме титулярното място на Джанлуиджи Донарума, който бе оставен извън групата и най-вероятно ще напусне клуба, тъй като отказва да подпише нов договор.

Тотнъм до момента се подсили с Мохамед Кудус, направи трансферите на Матис Тел и Кевин Дансо постоянни и привлече под наем Жоао Палиня. Японецът Кота Такай също пристигна в Лондон, а 16-годишният Лука Душкович бе взет с мисълта за бъдещето.