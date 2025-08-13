Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

Агентът на Джанлуиджи Донарума - Енцо Райола, се изказа изключително критично спрямо Пари Сен Жермен заради решението на клуба да извади вратаря от своя състав и да го обяви за продажба. Той беше категоричен, че италианският национал е бил готов да преподпише, но ръководството изведнъж променило своите намерения спрямо играча.

“От думите на Джиджо можете да усетите, че той е много тъжен за случилото се. Шокиран съм, не очаквах това. Години уважение се сринаха за едва 10 дни. Ще обсъдим този случай с нашия юридически екип. Джиджо дори се съгласи да намали своята заплата. Беше щастлив, но изведнъж настъпи обрат и в ПСЖ промениха позицията си. Разбирам привличането на нов вратар, но да извадиш Джиджо от състава по този начин беше голяма липса на уважение от страна на треньора и всички в Пари Сен Жермен.

Обсъждахме подновяването на договора до Световното клубно първенство. Не вярвам наставникът да е променил мнението си за един месец. Това е, което ме разстройва най-много. При тази ситуация най-добре е да не се удължи контракта. В момента оценяваме вариантите пред Донарума. Може би има клубове в Премиър лийг, които могат да платят необходимата цена. Чух, че исканията на ПСЖ за трансферна сума са твърде големи. Говорят за уважение, но всичко, което искат, са пари. През следващите дни ще разберем какво имат да кажат. Дори с моите адвокати ще се опитам да разбера тяхната позиция”, коментира Райола пред “Скай Спорт Италия”.

