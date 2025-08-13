Вашето мнение: ПСЖ или Тотнъм ще грабне Суперкупата на Европа

Време е големите футболни сблъсъци в Европа да стартират. По традиция съдбата на Суперкупата на Европа се решава в битка между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, а през тази година това са ПСЖ и Тотнъм. Разбира се, екип на Sportal,bg посети столичния булевард Витоша и градинката около НДК, за да потърси мнението на феновете. Преобладават мненията, че парижани ще спечелят и този трофей след страхотния изминал сезон, но имаше, все пак и фенове на "шпорите". Какво споделиха привържениците вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg. Какво е вашето мнение?