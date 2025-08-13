Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Вашето мнение: ПСЖ или Тотнъм ще грабне Суперкупата на Европа

Вашето мнение: ПСЖ или Тотнъм ще грабне Суперкупата на Европа

  • 13 авг 2025 | 11:16
  • 491
  • 0
Вашето мнение: ПСЖ или Тотнъм ще грабне Суперкупата на Европа

Време е големите футболни сблъсъци в Европа да стартират. По традиция съдбата на Суперкупата на Европа се решава в битка между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, а през тази година това са ПСЖ и Тотнъм. Разбира се, екип на Sportal,bg посети столичния булевард Витоша и градинката около НДК, за да потърси мнението на феновете. Преобладават мненията, че парижани ще спечелят и този трофей след страхотния изминал сезон, но имаше, все пак и фенове на "шпорите". Какво споделиха привържениците вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg. Какво е вашето мнение?

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 10794
  • 4
Суперкомпютър определи новия шампион в Ла Лига

Суперкомпютър определи новия шампион в Ла Лига

  • 13 авг 2025 | 07:05
  • 6020
  • 1
Какво е бъдещето на Родриго?

Какво е бъдещето на Родриго?

  • 13 авг 2025 | 06:25
  • 5388
  • 0
Официално: Нюкасъл привлече Малик Тиау от Милан

Официално: Нюкасъл привлече Малик Тиау от Милан

  • 13 авг 2025 | 06:02
  • 4699
  • 0
ФИФА забранява преотстъпванията между клубове с обща собственост

ФИФА забранява преотстъпванията между клубове с обща собственост

  • 13 авг 2025 | 05:33
  • 2659
  • 0
Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

  • 13 авг 2025 | 04:59
  • 2377
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

  • 13 авг 2025 | 08:21
  • 8150
  • 59
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 5768
  • 9
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 98934
  • 812
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 10794
  • 4
Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 11565
  • 16
Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

  • 13 авг 2025 | 11:15
  • 3007
  • 1