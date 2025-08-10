ПСЖ окуражи Реал Мадрид с намаляване на цената на Витиня

ПСЖ първоначално поиска астрономическа сума за Витиня: 130 милиона евро. Твърде много за Реал Мадрид, пише "Марка".

При положение, че Манчестър Сити не иска да продаде Родри, треньорът Шаби Алонсо смята Витиня за най-добрия вариант за запълване на празнината, оставена през 2024 г. след оттеглянето на Тони Кроос. А сега Реал Мадрид най-накрая получава добри новини от Париж.

След като първоначално поискаха 130 милиона евро за португалския национал, шефовете на ПСЖ са преоценили ситуацията му заедно с треньора Луис Енрике и са решили да намалят претенциите си до 90 милиона евро - съобщава вестник "Марка".

Витиня има договор с френския гранд до 2029 г., а Transfermarkt го оценява на 80 милиона евро. Реал не се е отказал и от Родри, въпреки нежеланието на Манчестър Сити.

Испанският халф има договор с англичаните до 2027 г., а oт клуба наскоро заявиха, че му подготвят супер оферта, за да са сигурни, че ще го поднови. Само че 29-годишният Родри не се е поддал на арабските предложения и "Marca" твърди, че това може да се тълкува като "добър знак за Реал Мадрид".

След като загубиха Лука Модрич това лято, а преди него и Тони Кроос, трансферите на Витиня и Родри са приоритет за мадридчани.

Следвай ни:

Снимки: Imago