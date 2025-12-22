Ясни са инженерите на Перес и Ботас в Кадилак

Новият отбор във Формула 1 Кадилак ще дебютира догодина в световния шампионат, като тимът заложи на двама опитни пилоти: Серхио Перес и Валтери Ботас. Те се състезаваха до края на 2024 и догодина се завръщат като титуляри, а в Кадилак са заложили и на опитни инженери, които да работят с тях.

Състезателен инженер на Перес ще е Карло Пасети, като двамата се знаят от много време. Пасети беше пърформанс инженер на колата на Перес, когато мексиканецът беше пилот на Рейсинг Пойнт.

Signing off as rookies in 2025! 👏



Next season, they do it all again 😎#F1 pic.twitter.com/7ecnvYpFYJ — Formula 1 (@F1) December 22, 2025

Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

Инженер на Ботас ще е Джон Хауърд, който през април тази година напусна Алпин. Хауърд прекара 15 години в Алпин, като от 2022 до напускането си беше състезателен инженер на Пиер Гасли.

Шарл Леклер купува подаръците за Коледа в последния момент