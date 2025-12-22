Шарл Леклер купува подаръците за Коледа в последния момент

Пилотът на Ферари Шарл Леклер разкри, че всяка година преди Коледа се бори с една и съща своя слабост – купуването на подаръци, което обикновено остава за последния възможен момент.
Разбира се, пилотите от Формула 1 имат натоварено ежедневие и обикалят цял свят, но много от тях разчитат на личните си асистенти за такива неща. Обаче Леклер не е сред тях.
Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън
„Доста рано преди Коледа започвам да мисля за подаръците – обясни Леклер. – Но когато стигнем до купуването им, сигурно съм последния човек на света, който все още пазарува точно преди Коледа.
„Обмислям всичко от по-рано, но шопингът остава за самия край.“
Норис с 5 милиона евро премия за световната титла
Снимки: Gettyimages