Има ли шанс за Гран При на Германия във Формула 1?

Изпълнителният директор на Формула 1, Стефано Доменикали, коментира възможността Гран При на Германия да се завърне в календара на шампионата, като в последните години ситуацията няма развитие, тъй като собствениците на големите германски писти не могат да съберат бюджет, за да са част от календара на световния шампионат.

За последен път Гран При на Германия беше част от календара на Формула 1 през 2019 на „Хокенхайм“. Страната се завърна за кратко през 2020 в разгара на пандемията с Гран При на Айфел, проведено на „Нюрбургринг“. Оттогава Германия изчезна от календара на Формула 1 и завръщането ѝ, поне засега, далеч не е гарантирано, въпреки богатата история на страната в този спорт.

„Германският пазар е много важен. Казвал съм го от самото начало. Имаме много партньори и производители - заяви Доменикали пред Motorsport Magazin. - Вярно е, че през последните десетилетия преживяхме промяна: от един от най-популярните спортове до нещо, което вече не се разглежда като приоритет от много заинтересовани групи.“

Италианецът също така даде да се разбере, че докато германският пазар не започне да гледа на Формула 1 като на приоритет, не може да бъде постигнат реален напредък по въпроса: „Хубавото е, че не сме отчаяни, защото имаме толкова много заявки от цял свят. И ако германският пазар не вижда завръщането на Формула 1 в Германия като приоритет, трябва да го приемем и да гледаме напред.“

Въпреки това Стефано Доменикали заяви, че остава отворен за преговори, ако се появят предложения: „Готови сме и сме отворени за всякакъв вид разговори. Виждам няколко признака за лъч надежда на хоризонта. Надяваме се това да продължи да се развива през следващите няколко месеца.“

Наскоро Германия отново се озова в светлината на прожекторите в моторните спортове благодарение на участието на Макс Верстапен в Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) – известният германски шампионат, който се провежда на легендарната Северна дъга на "Нюрбургринг“, по-известна като „Зеления ад“.

