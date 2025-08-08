Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

  • 8 авг 2025 | 18:17
  • 566
  • 1

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер заяви в подкаста на Sky Deutschland – Backstaged Boxengasse, че напълно може да си представи реалност, в която Люис Хамилтън слага край на своята кариера в края на настоящия сезон.

В началото на годината най-успешният пилот в историята на спорта премина в отбора на Ферари с надеждата да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи с Мерцедес през миналото десетилетие. До момента обаче това не се случва и в Унгария миналата седмица Хамилтън изглеждаш много унил.

Шумахер: Хамилтън няма да се върне в Мерцедес
Шумахер: Хамилтън няма да се върне в Мерцедес

Британецът дори заяви след края на квалификацията на „Хунгароринг“, че той е „безполезен и Ферари трябва да го смени“. Това подхрани множество спекулации, че седемкратният шампион ще сложи край на кариерата си в близко бъдеще, а Шумахер заяви, че според него възможността това да се случи в края на сезона е напълно реална.

Екълстоун назова перфектния заместник на Хамилтън във Ферари
Екълстоун назова перфектния заместник на Хамилтън във Ферари

„Всъщност това е много просто процес. Гледаш как съотборникът ти прави нещо, а ти опитваш и опитваш и опитваш, но не успяваш. В даден момент се замисляш и осъзнаваш, че си изпробвал всичко с колата и признаваш, че съотборникът ти просто е по-добър. А когато не можеш да намериш решение, тогава започваш да се съмняваш в себе си. Тогава започваш да се чудиш защо продължаваш да правиш това, след като не се наслаждаваш повече и игнорираш семейството си. Добре, Люис няма такова, но има приятели и приближен кръг. Така започна процесът.

„Люис е много богат човек. Може да реши, че ще прави нещо друго като филми на пример. Той беше замесен в новия филм за Формула 1. Ще се чуди защо да продължава да се подлага на това. А това е процес, който не е далеч, когато си на 40. Не трябва да прекарваш живота си, карайки в кръгове.

„Така че да, на база неговото изказване, аз мога да си представя как той се отказва. Преди само три месеца говорихме за това, когато всички ме критикуваха, когато казах защо според мен Люис трябва да се откаже. Но сега вече самият той започна да говори по тази тема. Нещо се е случило.

„Мисля, че, ако той успее да обърне тенденцията, това ще стане стара новина. Понякога са нужни една или две ситуации, които да обърнат нещата и да те накарат отново да се наслаждаваш на спорта. Малко като във футбола, когато вкараш гол, след като дълго не си отбелязвал.

„За пилотите това се изразява в една перфектна обиколка – да постигнеш тази обиколка и да се качиш на подиума, когато никой не е вярвал, че можеш да го направиш. Когато това се случи, добре. Но ако не, тогава аз няма да изключа той да си тръгне в края на годината“, заяви Шумахер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

  • 7 авг 2025 | 18:34
  • 1233
  • 1
Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

  • 7 авг 2025 | 17:53
  • 747
  • 0
В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

  • 7 авг 2025 | 17:40
  • 1393
  • 0
Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

  • 7 авг 2025 | 17:38
  • 2484
  • 1
Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

  • 7 авг 2025 | 16:44
  • 1571
  • 0
Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

  • 7 авг 2025 | 16:31
  • 522
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

  • 8 авг 2025 | 18:03
  • 1503
  • 3
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 12983
  • 66
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 1595
  • 1
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 15399
  • 35
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 30044
  • 31
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15301
  • 33