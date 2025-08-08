Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер заяви в подкаста на Sky Deutschland – Backstaged Boxengasse, че напълно може да си представи реалност, в която Люис Хамилтън слага край на своята кариера в края на настоящия сезон.

В началото на годината най-успешният пилот в историята на спорта премина в отбора на Ферари с надеждата да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи с Мерцедес през миналото десетилетие. До момента обаче това не се случва и в Унгария миналата седмица Хамилтън изглеждаш много унил.

Шумахер: Хамилтън няма да се върне в Мерцедес

Британецът дори заяви след края на квалификацията на „Хунгароринг“, че той е „безполезен и Ферари трябва да го смени“. Това подхрани множество спекулации, че седемкратният шампион ще сложи край на кариерата си в близко бъдеще, а Шумахер заяви, че според него възможността това да се случи в края на сезона е напълно реална.

Екълстоун назова перфектния заместник на Хамилтън във Ферари

„Всъщност това е много просто процес. Гледаш как съотборникът ти прави нещо, а ти опитваш и опитваш и опитваш, но не успяваш. В даден момент се замисляш и осъзнаваш, че си изпробвал всичко с колата и признаваш, че съотборникът ти просто е по-добър. А когато не можеш да намериш решение, тогава започваш да се съмняваш в себе си. Тогава започваш да се чудиш защо продължаваш да правиш това, след като не се наслаждаваш повече и игнорираш семейството си. Добре, Люис няма такова, но има приятели и приближен кръг. Така започна процесът.



„Люис е много богат човек. Може да реши, че ще прави нещо друго като филми на пример. Той беше замесен в новия филм за Формула 1. Ще се чуди защо да продължава да се подлага на това. А това е процес, който не е далеч, когато си на 40. Не трябва да прекарваш живота си, карайки в кръгове.



„Така че да, на база неговото изказване, аз мога да си представя как той се отказва. Преди само три месеца говорихме за това, когато всички ме критикуваха, когато казах защо според мен Люис трябва да се откаже. Но сега вече самият той започна да говори по тази тема. Нещо се е случило.



„Мисля, че, ако той успее да обърне тенденцията, това ще стане стара новина. Понякога са нужни една или две ситуации, които да обърнат нещата и да те накарат отново да се наслаждаваш на спорта. Малко като във футбола, когато вкараш гол, след като дълго не си отбелязвал.



„За пилотите това се изразява в една перфектна обиколка – да постигнеш тази обиколка и да се качиш на подиума, когато никой не е вярвал, че можеш да го направиш. Когато това се случи, добре. Но ако не, тогава аз няма да изключа той да си тръгне в края на годината“, заяви Шумахер.

