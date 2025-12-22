Ален Прост: Сега предстои да видим какво ще се случи в Макларън

4-кратният световен шампион във Формула 1 Ален Прост коментира оспорваната битка за титлата този сезон, завършила с победа на Ландо Норис и белязана със завръщането в челото на Макс Верстапен, който обаче остана втори, на 2 точки от британеца.
„В развитието на Ландо са се случили невероятни неща – обясни френската легенда пред Canal Plus. – В началото на сезона той не беше супер силен, но Оскар беше. След това Ландо се завърна на върха по невероятен начин. Но Верстапен направи завръщането в челото, което никой не очакваше.
„Трябва да поздравя Ландо за титлата, но Макс беше над всички. И тримата пилоти заслужаваха титлата по различни причини.
„Норис направи постоянно представяне с атака, когато е необходимо, макар и да не беше толкова впечатляващ, колкото беше Верстапен.
„Сега предстои да видим какво ще се случи в Макларън. Дали ще видим новия Норис? Както и дали ще видим един по-различен Пиастри, защото сега той е претендентът. Той се представи силно, но британецът в отбора е Ландо.“
