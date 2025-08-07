Ферари ли е фаворитът за сезон 2026 във Формула 1?

Лятната пауза във Формула 1 е подходящ момент за търсенето на по-различни теми, извън непосредственото развитие на световния шампионат. И разбира се, това означава поглед към сезон 2026, когато ще влязат в сила новите технически правила и се очаква ново разпределение на силите.

В Мерцедес приключиха с подобренията по колата и тимът изцяло прехвърля всичките си ресурси към подготовката за следващата кампания. А и знаете, че има слухове, че догодина Мерцедес ще разполага с най-мощната и най-добра задвижваща система.

Vote for your favourite overtake from July! 🙌💨



Here are the @cryptocom Overtake of the Month Nominations... ▶️#F1 — Formula 1 (@F1) August 6, 2025

Тото Волф: Трябваше да говорим и с Верстапен

„Това са само слухове, никой нищо не знае – коментира шефът на Мерцедес Тото Волф. – Очаквам Ферари да са много конкурентни, Хонда вече показаха колко са силни. Очаквам много от Астън Мартин. Също така Ред Бул с новите им задвижващи системи и Ауди… Всички искат да са готови и конкурентни и скоро ще видим кой е свършил най-добра работа.“

Тото обаче има ясно изразени предпочитания, когато трябва да посочи кой отбор има най-големи шансове да е фаворит догодина.

Колко близо е бил Хюлкенберг до място в Ред Бул?

„Отговорът е прост: Ферари. Мерцедес срещу Ферари ще е фантастично. Класика – допълни Волф. – Люис и Шарл срещу Кими и Джордж, невероятно предизвикателство. Италиански пилот срещу италиански автомобил, може ли да си го представите? Нямам съмнение, че този дуел ще се състои – догодина или по-нататък. Ще го има и ще е фантастично.“

Вилньов: Цунода е може би най-слабият съотборник на Верстапен

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages