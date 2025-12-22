Популярни
Нито един отбор няма да стигне до минималното тегло догодина?

  • 22 дек 2025 | 15:54
  • 485
  • 0

Нито един отбор във Формула 1 няма да успее да се доближи до новото минимално тегло на болидите за сезон 2026 – 768 килограма без пилота и горивото. Това е прогнозата на няколко независими експерти, направена пред италианското издание Auto Racer.

Според тях, в Австралия ще има отбори, чиито коли ще са с над 15 килограма над минималното тегло. Когато колата е по-лека от минимума, тя получава баласт, който инженерите разполагат там, където има нужда.

Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън
Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

На теория новите коли във Формула 1 би трябвало да са по-леки от тези за сезон 2025, но в действителност хибридните системи са станали по-тежки и намаляването на теглото им в момента се оказва сериозно предизвикателство.

Лошата новина за отборите е, че дори масовото използване на карбон вече не помага, а все по-често ще виждаме карбон-титаниеви елементи за окачването плюс други по-смели решения за намаляване на теглото.

Норис с 5 милиона евро премия за световната титла
Норис с 5 милиона евро премия за световната титла

Всеки допълнителен килограм на борда на колата я прави средно с 3 стотни от секундата по-бавна на обиколка, напомнят експертите.

Ален Прост: Сега предстои да видим какво ще се случи в Макларън
Ален Прост: Сега предстои да видим какво ще се случи в Макларън
