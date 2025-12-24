Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

  • 24 дек 2025 | 01:01
  • 221
  • 1

Ветераните на ЦСКА се събраха в понеделник за коледен банкет във Военния клуб, а сред големите липсващи бе един от най-великите футболисти и треньори в "червената" история - Аспарух Никодимов. Паро от години живее на морето, далеч от градския шум, но това не му пречи да следи изкъсо случващото се с любимия отбор. Пред "Тема Спорт" двукратният полуфиналист за КЕШ обобщи турбулентната година на ЦСКА в навечерието на Коледа.

„Годината беше трудна, което донякъде е нормално при смяна на ръководители. И преди в историята се е случвало. Но сега смятам, че ЦСКА го чакат много хубави моменти. Случват се добри неща в отбора и позитивните резултати в края на годината го доказват", сподели Аспарух Никодимов.

ЦСКА организира коледен обяд за ветераните
ЦСКА организира коледен обяд за ветераните

"Познавам Ицо Янев, той е интелигентно, добро, амбициозно момче. А и си е наше. Колко пъти казах, че трябва да се престане с тези чужденци, които идват, взимат големите заплати и нищо не правят. Мислят се за големи специалисти, без да са постигнали нещо значимо в кариерата. И лошото е, че имаше и мениджъри, които са минали през ЦСКА, но пробутват разни клиенти, за които знаят, че не стават. Ако ще идва някой чужденец, то поне да е създал име, да дойде с някакво покритие. Но досега успехите си ЦСКА е постигал с български треньори и затова много се радвам, че се довериха на Христо Янев и той се възползва от шанса си“, заяви още Никодимов.

