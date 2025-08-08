Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона

В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона

  • 8 авг 2025 | 14:32
  • 269
  • 0

Ръководителят на отбора на Макларън във Формула 1 Андреа Стела заяви, че в Уокинг очакват тимовете на Ферари, Мерцедес и Ред Бул, поне с Макс Верстапен, да се борят за още победи до края на сезона.

От началото на кампанията Макларън има записани 11 победи в 14 старта. Единствените състезания, които британският екип не успя да спечели бяха в Япония, Емилия-Романя и Канада. На „Сузука“ и „Имола“ триумфът беше за Верстапен, а в Монреал Ръсел успя да стигне до първото място.

Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време
Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

В Унгария миналата седмица Шарл Леклер имаше реален шанс да донесе първи успех на Ферари през 2025 година, но темпото на монегаска се срина във втората половина на дистанцията и той завърши едва четвърти, на над 40 секунди зад победителя Ландо Норис. Според Стела обаче до края на сезона ще има и други състезания, в които неговите пилоти ще бъдат под заплаха от състезатели на другите тимове в челото на колоната.

Ферари разчита само на Леклер в квалификациите
Ферари разчита само на Леклер в квалификациите

„Ферари бяха доста силни в последните няколко състезания. Бяха силни на сухото на „Силвърстоун“, бяха силни и в Белгия, но някакси това не беше изразено напълно. В Унгария се видя, че в определени условия те могат да се борят за полпозишъна, а в първия стинт на състезанието ние не крихме нашето темпо.

„Опитвахме се да поддържаме възможно най-доброто темпо, но Леклер контролираше с лекота нещата в челото. Така че аз не съм изненадан. Смятам, че Ферари ще се бори за победи до края на сезона.

„Всеки път до края на сезона ние ще трябва да внимаваме за Ферари в квалификациите и състезанията. Мерцедес също, а и Макс, който в Унгария беше малко по-назад, но иначе съм сигурен, че ще намери как да се бори за победи. В този бизнес няма нищо дадено. Точно това си казахме след квалификацията в Унгария и ще продължим да си го повтаряме до края на сезона“, заяви Стела.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

  • 7 авг 2025 | 18:34
  • 1128
  • 1
Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

  • 7 авг 2025 | 17:53
  • 686
  • 0
В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

  • 7 авг 2025 | 17:40
  • 1277
  • 0
Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

  • 7 авг 2025 | 17:38
  • 2391
  • 1
Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

  • 7 авг 2025 | 16:44
  • 1484
  • 0
Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

  • 7 авг 2025 | 16:31
  • 460
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 13607
  • 172
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 8931
  • 12
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 9026
  • 21
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 7352
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 8170
  • 5
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 3890
  • 3