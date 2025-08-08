В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона

Ръководителят на отбора на Макларън във Формула 1 Андреа Стела заяви, че в Уокинг очакват тимовете на Ферари, Мерцедес и Ред Бул, поне с Макс Верстапен, да се борят за още победи до края на сезона.

От началото на кампанията Макларън има записани 11 победи в 14 старта. Единствените състезания, които британският екип не успя да спечели бяха в Япония, Емилия-Романя и Канада. На „Сузука“ и „Имола“ триумфът беше за Верстапен, а в Монреал Ръсел успя да стигне до първото място.

В Унгария миналата седмица Шарл Леклер имаше реален шанс да донесе първи успех на Ферари през 2025 година, но темпото на монегаска се срина във втората половина на дистанцията и той завърши едва четвърти, на над 40 секунди зад победителя Ландо Норис. Според Стела обаче до края на сезона ще има и други състезания, в които неговите пилоти ще бъдат под заплаха от състезатели на другите тимове в челото на колоната.

„Ферари бяха доста силни в последните няколко състезания. Бяха силни на сухото на „Силвърстоун“, бяха силни и в Белгия, но някакси това не беше изразено напълно. В Унгария се видя, че в определени условия те могат да се борят за полпозишъна, а в първия стинт на състезанието ние не крихме нашето темпо.



„Опитвахме се да поддържаме възможно най-доброто темпо, но Леклер контролираше с лекота нещата в челото. Така че аз не съм изненадан. Смятам, че Ферари ще се бори за победи до края на сезона.



„Всеки път до края на сезона ние ще трябва да внимаваме за Ферари в квалификациите и състезанията. Мерцедес също, а и Макс, който в Унгария беше малко по-назад, но иначе съм сигурен, че ще намери как да се бори за победи. В този бизнес няма нищо дадено. Точно това си казахме след квалификацията в Унгария и ще продължим да си го повтаряме до края на сезона“, заяви Стела.

