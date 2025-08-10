Популярни
Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

  • 10 авг 2025 | 16:19
  • 448
  • 0

Ферари ще се бори до последно за максимално добро класиране в подреждането на конструкторите за сезон 2025 във Формула 1, дори и това да означава, че Скудерията ще разполага с по-малко време в аеродинамичния тунел за следващата кампания.

Това разкри пилотът на Ферари Шарл Леклер, който коментира оспорваната битка на италианския тим с Мерцедес за второто място в класирането.

Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?
Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?

Последното засичане на резултатите на отборите беше в средата на сезона през юли, като Скудерията получи 16 опита повече в работата във въздушния тунел и 100 допълнителни CFD опита.

„Сигурен съм, че е по-добре да завършим втори вместо трети – отговори Леклер на въпроса дали второто място си струва жертвата на ценното време във въздушния тунел. – Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране.

Кой ще е съотборник на Верстапен догодина?
Кой ще е съотборник на Верстапен догодина?

„Но когато сме на пистата, ние не мислим много за това, тъй като всеки от нас се опитва да завърши колкото се може по-напред, а след това ще мислим за това с колко часове ще разполагаме в аеродинамичния тунел. Ние се целим във възможно най-доброто класиране.“

Сезон 2025 до момента се оказа доста по-труден както за Леклер, така и за Ферари, като тимът отстъпи от силното си представяне в края на 2024 година. Скудерията още няма победа тази година, а адаптацията на Люис Хамилтън към италианския отбор върви по-трудно от очакваното.

„Второто място в класирането на конструкторите е една от целите ни – потвърди Леклер. – Но най-важната ни цел е да започнем максимално бързо отново да печелим състезания.“

Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул
Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул
Снимки: Gettyimages

