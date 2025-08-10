Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

Ферари ще се бори до последно за максимално добро класиране в подреждането на конструкторите за сезон 2025 във Формула 1, дори и това да означава, че Скудерията ще разполага с по-малко време в аеродинамичния тунел за следващата кампания.
Това разкри пилотът на Ферари Шарл Леклер, който коментира оспорваната битка на италианския тим с Мерцедес за второто място в класирането.
Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?
Последното засичане на резултатите на отборите беше в средата на сезона през юли, като Скудерията получи 16 опита повече в работата във въздушния тунел и 100 допълнителни CFD опита.
„Сигурен съм, че е по-добре да завършим втори вместо трети – отговори Леклер на въпроса дали второто място си струва жертвата на ценното време във въздушния тунел. – Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране.
Кой ще е съотборник на Верстапен догодина?
„Но когато сме на пистата, ние не мислим много за това, тъй като всеки от нас се опитва да завърши колкото се може по-напред, а след това ще мислим за това с колко часове ще разполагаме в аеродинамичния тунел. Ние се целим във възможно най-доброто класиране.“
Сезон 2025 до момента се оказа доста по-труден както за Леклер, така и за Ферари, като тимът отстъпи от силното си представяне в края на 2024 година. Скудерията още няма победа тази година, а адаптацията на Люис Хамилтън към италианския отбор върви по-трудно от очакваното.
„Второто място в класирането на конструкторите е една от целите ни – потвърди Леклер. – Но най-важната ни цел е да започнем максимално бързо отново да печелим състезания.“
Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул
Снимки: Gettyimages