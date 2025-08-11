Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

Ферари стана първият отбор от Формула 1, който тества предно крило с активна аеродинамика - такова, каквото ще се използва догодина в световния шампионат. Това се случи във втория ден от тестовете на гуми на “Хунгароринг”, където на изпитания бяха подложени сликовете за следващия сезон във Формула 1.

От Скудерията са получили изрично разрешение от страна на ФИА да изпробват новото предно крило, като информацията е била предназначена за инженерите на Пирели - основно да се види как се отразява на работата на гумите по-различното притискане, което идва от по-различното предно крило.

Some Monday therapy for you 🙏 pic.twitter.com/HIgqfW409V — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 11, 2025

Задвижването на активните елементи на предното крило на колата на Шарл Леклер е ставало посредством хидравлична система, но източник от Ферари обясни, че тази система има “много малко общо” с варианта, който ще се използва през сезон 2026.

Интересното е, че другите отбори предпочетоха да не инвестират в такава система за тестовете в Унгария, като обяснението беше, че резултатите от изпитанията няма да са особено представителни и едва ли ще могат да се използват при създаването на колите за догодина.

Снимки: Gettyimages