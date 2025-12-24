ЦСКА 1948 напира за Спас Делев

ЦСКА 1948 е отправил оферта към звездата на Локомотив (София) Спас Делев, твърди „Тема Спорт“. Клубът от Бистрица изкушава 36-годишния нападател със значително по-високо възнаграждение от това, което получава в „Надежда“. За момента обаче е малко вероятно атакуващият футболист да приеме да облече фланелката на втория в класирането в efbet Лига и ще продължи в настоящия си клуб.



Делев наскоро подписа нов договор със столичните "железничари", който е до лятото на 2027 година и на няколко пъти сподели, че се чувства отлично в тима. Ветеранът бе най-постоянният футболист на "червено-черните" през есента. Той изигра 21 двубоя във всички турнири, в които вкара пет гола и направи седем асистенции. Бившият национал заформи добро партньорство с Анте Аралица. Хърватинът обаче се контузи тежко през есента, но въпреки това Делев продължи със солидното си представяне.

Нападателят пристигна в „Надежда“ в началото на годината, като бързо се превърна в основна фигура за Локомотив. Общо за "червено-черните" бившият футболист на ЦСКА и Лудогорец има на сметката си 39 мача, в които реализира 12 попадения и направи 18 решаващи подавания.

ЦСКА 1948 вече привлече един футболист от елита. Атакуващият халф на Спартак (Варна) Бернардо Коуто облече екипа на столичани. Клубът от Бистрица има интерес и към друг от основните играчи на "соколите" – Шанде. Бразилецът е в полезрението на Левски и чужди клубове. За нов в ЦСКА 1948 може да се брои и германския халф Флориан Кребс. 26-годишният футболист бе уреден през лятото, но остана във финландския Интер (Турку) до изтичането на договора му, който бе до края на 2025-а. Той е юноша на Херта (Берлин), като е носил екипа и на втория тим на Борусия (Дортмунд).