  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кале Рованпера иска да се е родил 20 години по-рано

Кале Рованпера иска да се е родил 20 години по-рано

  • 22 дек 2025 | 16:31
  • 159
  • 0

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера участва в петия епизод на документалната поредица More than a Machine, посветена на WRC. Финландецът се оттегли от ралитата в края на тази година и се преследва място във Формула 1, като битката му ще започне във Формула Регионал Нова Зеландия, а след това ще продължи в японската Супер Формула.

Рованпера направи някои интересни признания пред създателите на документалната поредица, като е впечатляващо колко много са повлияли 90-те години на родения на 1 октомври 2000 година Кале.

Ойт Танак с остро изказване за проблемите на WRC
Ойт Танак с остро изказване за проблемите на WRC

„Чувствам се така, сякаш съм се родил 20 години по-късно - казва Рованпера с усмивка в документалния филм. - Бих искал да бъда професионалист през 90-те години, когато животът е бил много по-прост, а ралитата, според мен, са били по-готини."

Рованпера е гледал видеозаписи от рали състезанията през 90-те години и спокойната атмосфера е оставила дълбоко впечатление у финландския пилот.

Ще гледаме ли изгряващата звезда Мартинс Сескс в WRC?
Ще гледаме ли изгряващата звезда Мартинс Сескс в WRC?

„Гледах как Юха Канкунен и останалите момчета пушат в колата между специалните етапи и след това просто продължават. Помислих си, че това е наистина страхотно“, казва Рованпера.

Много фенове на рали спорта със сигурност биха споделили възгледите на Рованпера. Докато през 90-те години ралитата са били по-непринудени и в известен смисъл по-прости, днес състезателните седмици, според мнозина, са станали твърде дълги. На всичкото отгоре в наши дни пилотите гледат видеоклипове до късно през нощта – практика, която преди не е съществувала, а и не е била възможна.

В петия епизод на поредицата се разглеждат по-задълбочено и начинът на мислене и кариерата на Рованпера. Както е известно, Кале започва да се занимава с рали от много ранна възраст, следвайки примера на баща си, Хари Рованпера.

Появи се първият нов участник в WRC
Появи се първият нов участник в WRC
Снимки: Gettyimages

