  3. Личен разговор между Лапорта и Тер Стеген е допринесъл за помирението между Барселона и играча

  • 9 авг 2025 | 15:09
  • 1436
  • 7
Отношенията между Барселона и вратаря на тима Марк-Андре тер Стеген се развиват бурно и преминават в двете крайности. Новата ситуация сега е подобрена и връзките между двете страни са стоплени, макар и далеч от перфектни. Сериозен принос за това е имал разговорът между президента на каталунците Жоан Лапорта и немския национал, разясняват “Мундо Депортиво” и “Марка”.

Барселона и Тер Стеген заровиха томахавките
Барселона и Тер Стеген заровиха томахавките

Както е известно, вчера Тер Стеген излезе с ново официално съобщение, в което заяви, че е съгласен да подпише медицинския доклад за контузията си, който трябва да се изпрати медицинската комисия на Ла Лига. По този начин, ако бъде констатирано, че германецът ще отсъства поне 4 месеца, Барселона ще може да не го регистрира и съответно ще бъде улеснено регистрирането на новите попълнения на отбора, тъй като германецът взема една от най-сериозните заплати.

Виждайки, че Тер Стеген е намалил напрежението, след като предния ден клубът потвърди, че започва дисциплинарно производство и временно му отнема капитанската лента, Лапорта е поискал още вчера да говори с 33-годишния страж лице в лице и е отишъл в дома му.

Разговорът е преминал конструктивно, като и двамата са изложили вижданията си. Доказателство за това е, че след срещата с Тер Стеген Барселона излезе с официално съобщение, че прекратява дисциплинарното производство и връща капитанската лента на играча.

Така медицинският доклад на вратаря вече е изпратен до Ла Лига и каталунците очакват скоро решение по казуса.

