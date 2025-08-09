Личен разговор между Лапорта и Тер Стеген е допринесъл за помирението между Барселона и играча

Отношенията между Барселона и вратаря на тима Марк-Андре тер Стеген се развиват бурно и преминават в двете крайности. Новата ситуация сега е подобрена и връзките между двете страни са стоплени, макар и далеч от перфектни. Сериозен принос за това е имал разговорът между президента на каталунците Жоан Лапорта и немския национал, разясняват “Мундо Депортиво” и “Марка”.

Както е известно, вчера Тер Стеген излезе с ново официално съобщение, в което заяви, че е съгласен да подпише медицинския доклад за контузията си, който трябва да се изпрати медицинската комисия на Ла Лига. По този начин, ако бъде констатирано, че германецът ще отсъства поне 4 месеца, Барселона ще може да не го регистрира и съответно ще бъде улеснено регистрирането на новите попълнения на отбора, тъй като германецът взема една от най-сериозните заплати.

Laporta fue a casa de Ter Stegen cuando se avino a firmar su informe médico



Tras la conversación se decidió cerrar el expediente disciplinario y se le devolvió la capitanía





Виждайки, че Тер Стеген е намалил напрежението, след като предния ден клубът потвърди, че започва дисциплинарно производство и временно му отнема капитанската лента, Лапорта е поискал още вчера да говори с 33-годишния страж лице в лице и е отишъл в дома му.

Разговорът е преминал конструктивно, като и двамата са изложили вижданията си. Доказателство за това е, че след срещата с Тер Стеген Барселона излезе с официално съобщение, че прекратява дисциплинарното производство и връща капитанската лента на играча.

Following Ter Stegen's statement, Laporta visited him at home. They discussed the recent situation, sharing perspectives. The meeting was positive, and the club closed the disciplinary case against him, restoring his captaincy.

Така медицинският доклад на вратаря вече е изпратен до Ла Лига и каталунците очакват скоро решение по казуса.