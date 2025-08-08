Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

Ал-Насър разгроми португалския Рио Аве с 4:0 в приятелски мач, игран във Фаро, Кристиано Роналдо реализира хеттрик, отбелязвайки в 44-тата, 63-тата и 68-ата минута (от дузпа). Преди това Мохамед Симакан откри в полза на саудитския.

Роналдо демонстрира отлична форма и перфектно разбирателство със сънародника си Жоао Феликс. Именно привлеченият от Челси нападател подаде на Кристиано за попадението, с което той направи резултата 2:0 малко преди почивката.

В 63-тата минута 40-годишният ас на Ал-Насър беше точен с глава, а малко по-късно реализира дузпа. Веднага след третия си гол Роналдо беше заменен.

Ал-Насър ще играе срещу испанския Алмерия на 10 август, а на 19-и тимът на Жорже Жезус ще се изправи срещу Ал-Итихад в мач за Суперкупата на Саудитска Арабия.