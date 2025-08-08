Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

  • 8 авг 2025 | 00:45
  • 773
  • 10
Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

Ал-Насър разгроми португалския Рио Аве с 4:0 в приятелски мач, игран във Фаро, Кристиано Роналдо реализира хеттрик, отбелязвайки в 44-тата, 63-тата и 68-ата минута (от дузпа). Преди това Мохамед Симакан откри в полза на саудитския.

Роналдо демонстрира отлична форма и перфектно разбирателство със сънародника си Жоао Феликс. Именно привлеченият от Челси нападател подаде на Кристиано за попадението, с което той направи резултата 2:0 малко преди почивката.

В 63-тата минута 40-годишният ас на Ал-Насър беше точен с глава, а малко по-късно реализира дузпа. Веднага след третия си гол Роналдо беше заменен.

Ал-Насър ще играе срещу испанския Алмерия на 10 август, а на 19-и тимът на Жорже Жезус ще се изправи срещу Ал-Итихад в мач за Суперкупата на Саудитска Арабия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 868
  • 0
Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

  • 7 авг 2025 | 23:58
  • 9131
  • 0
ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

  • 7 авг 2025 | 23:50
  • 856
  • 0
Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

  • 7 авг 2025 | 23:45
  • 1011
  • 0
Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

  • 7 авг 2025 | 23:30
  • 14462
  • 0
Искан от ЦСКА блесна с асистенция в ЛК

Искан от ЦСКА блесна с асистенция в ЛК

  • 7 авг 2025 | 23:28
  • 1179
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 142530
  • 880
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 77054
  • 135
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 10709
  • 19
Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

  • 7 авг 2025 | 23:36
  • 11333
  • 26
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 64504
  • 175
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 28776
  • 54