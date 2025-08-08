Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

Директорът на спорта в Байерн (Мюнхен) Макс Еберл говори преди и след вчерашната контрола с Тотнъм за евентуални нови трансфери в клуба и по-конкретно за желания от баварците нападател на Щутгарт Ник Волтемаде.

"Казахме достатъчно за това. Отстоявахме позицията си. Положихме усилия да вземем играча. Щутгарт не даде сигнал, че иска да преговаря", каза Еберл.

• Is Woltemade still a topic for you?



Eberl: "Enough has been said about that. We made efforts for the player, Stuttgart did not signal to us that they were willing to talk. So the topic is off the table. I can't say more about that at the moment" pic.twitter.com/7iblHIpeei — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 7, 2025

Той обаче не изключва напълно възможността за трансфер на 23-годишния Волтемаде. "Никога не можеш да изключиш това. Няма пречка до 1 септември, когато трансферният прозорец затваря. Винаги има някакво движение, има още няколко седмици и всичко може да се случи. Спокойни сме, доволни сме от играчите, които привлякохме, имаме добър състав и ще видим какво ще се случи", добави Еберл.

Опитите на Байерн да привлече Волтемаде от Щутгарт досега се провалиха, тъй като носителите на Купата на Германия са отказали две оферти, втората от които е около 55 милиона евро, без дори да започнат преговори.

Eberl: "We've already done many of the things that we had imagined. But the window is still open for almost 4 weeks. You can never rule anything out nowadays. And it's not our intention to rule out anything. Nevertheless, we're relaxed and can work in calm" pic.twitter.com/8F0OnHL0Qe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 7, 2025

Самият Волтемаде иска трансфер при баварците, въпреки договора си с Щутгарт до 2028 г., но клубът ще обмисли освобождаването му само, ако бъде направена оферта от поне 65 млн. евро.

Еберл добави още, че Байерн ще продължи договора на таланта Ленарт Карл, който вчера вкара красив гол на Тотнъм, както и че клубът ще се раздели с още някой футболист само ако съответният играч поиска това.

