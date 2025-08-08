Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

Директорът на спорта в Байерн (Мюнхен) Макс Еберл говори преди и след вчерашната контрола с Тотнъм за евентуални нови трансфери в клуба и по-конкретно за желания от баварците нападател на Щутгарт Ник Волтемаде.
"Казахме достатъчно за това. Отстоявахме позицията си. Положихме усилия да вземем играча. Щутгарт не даде сигнал, че иска да преговаря", каза Еберл.
Той обаче не изключва напълно възможността за трансфер на 23-годишния Волтемаде. "Никога не можеш да изключиш това. Няма пречка до 1 септември, когато трансферният прозорец затваря. Винаги има някакво движение, има още няколко седмици и всичко може да се случи. Спокойни сме, доволни сме от играчите, които привлякохме, имаме добър състав и ще видим какво ще се случи", добави Еберл.
Опитите на Байерн да привлече Волтемаде от Щутгарт досега се провалиха, тъй като носителите на Купата на Германия са отказали две оферти, втората от които е около 55 милиона евро, без дори да започнат преговори.
Самият Волтемаде иска трансфер при баварците, въпреки договора си с Щутгарт до 2028 г., но клубът ще обмисли освобождаването му само, ако бъде направена оферта от поне 65 млн. евро.
Еберл добави още, че Байерн ще продължи договора на таланта Ленарт Карл, който вчера вкара красив гол на Тотнъм, както и че клубът ще се раздели с още някой футболист само ако съответният играч поиска това.
