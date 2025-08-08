Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Роналдо: Жоао Феликс взе правилното решение

Роналдо: Жоао Феликс взе правилното решение

  • 8 авг 2025 | 05:26
  • 305
  • 0
Роналдо: Жоао Феликс взе правилното решение

Кристиано Роналдо блесна снощи при разгромната победа на Ал-Насър с 4:0 над Рио Аве на стадион „Алгарве“. Капитанът на португалския национален отбор говори с журналисти след мача по различни теми - от пристигането на Жорже Жезуш и Жоао Феликс в саудитския клуб до старта на португалското първенство и раздялата на Виктор Гьокереш със Спортинг (Лисабон).

„Най-важното в предсезонната подготовка е да се натоварим, да тренираме добре и да навлезем в ритъм. Искаме да се подготвим добре за първия официален мач на 19-и в Хонконг (полуфинал за Суперкупата на Саудитска Арабия срещу Ал Итихад б.р.). Вкарването на голове винаги е хубаво, но би било още по-хубаво, ако имаха значение. Доволен съм, предсезонната подготовка върви добре", каза Роналдо.

Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър
Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

„Надявам се, че първенството в Португалия ще е оспорвано. Винаги желая най-доброто на Спортинг, дано отново да станат шампиони. Гьокереш? Липсва само този, който е тук, както се казва. Вярвам, че Спортинг ще бъде конкурентен. Гьокереш беше специален играч, но отборът ще трябва да се адаптира. Мисля, че Луис Суарес, който дойде от Алмерия, е отличен нападател. Хардер също е добър играч, млад е, има нужда от време. Гледах мача за Суперкупата. Спортинг игра добре срещу Бенфика, въпреки че не спечели", изтъкна Кристиано.

„Никой не е ограбил Бенфика. Всички познават Жоао Феликс. Той има много талант и съм сигурен, че ще ни помогне в саудитското първенство, което е много конкурентно. Това беше по-добър вариант за Феликс, отколкото да играе в Португалия. Достатъчно е да видите колко звезди има в Саудитска Арабия. Независимо че няма да играе в Шампионската лига, това беше много правилно решение от негова страна. Дали съм му звънял, за да го убеждавам? Това не е моя работа. Вие, журналистите, го казахте, но моята работа е да тренирам и да играя", добави ветеранът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

  • 8 авг 2025 | 00:45
  • 2097
  • 30
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 1243
  • 0
Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

  • 7 авг 2025 | 23:58
  • 10070
  • 0
ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

  • 7 авг 2025 | 23:50
  • 1102
  • 0
Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

  • 7 авг 2025 | 23:45
  • 1293
  • 0
Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

  • 7 авг 2025 | 23:30
  • 15254
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 148684
  • 935
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 80418
  • 135
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 13393
  • 25
Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

  • 7 авг 2025 | 23:36
  • 15896
  • 33
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 67268
  • 181
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 29890
  • 57