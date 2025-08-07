Байерн разпиля Тотнъм с красиви голове, Кейн наказа бившия си отбор и направи нещо рядко срещано за него

Байерн (Мюнхен) бе повече от убедителен и разпиля с 4:0 победителя в Лига Европа Тотнъм в приятелски мач, игран на „Алианц Арена“, за т.нар. „Телеком Къп“. Баварците не оставиха никакви шансове на съперника си и можеха да вкарат дори повече голове. Първото попадение за германците бе дело на Хари Кейн, който наказа бившия си отбор в 12-ата минута. Малко след това голмайсторът на Англия нетипично за него пропусна дузпа, след като комично се подхлъзна. Последваха кое от кое по-красиви попадения на Кингсли Коман (61‘), както и на младоците Ленарт Карл (75‘) и Джона Куси-Асаре (80‘) за убедителния успех на рекордните германски шампиони.

Треньорът на Байерн Венсан Компани започна с на практика най-доброто, с което разполага. За пръв път като титуляр започна новото попълнение Луис Диас, който партнираше на Майкъл Олисе и Кингсли Коман зад изнесения напред Хари Кейн. В средата на терена пък бяха Йошуа Кимих и Леон Горетцка. В групата за мача oтново не бяха контузените Александър Павлович, Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито.

Тотнъм, който бе напуснат от легендата си Хюн-Мин Сон, стартира с Ричарлисон на върха на асаката, а зад него бяха Бренън Джонсън, новото попълнение Мохамед Кудус и Папе Сар. Любопитното бе, че доскорошният футболист на Байерн Жоао Палиня дебютира днес за “шпорите“ и веднага бе пуснат титуляр срещу бившия си отбор.

Още в 12-ата минута Хари Кейн откри резултата, след като се възползва от отличен далечен пас на Майкъл Олисе и с левия крак матира Гулиелмо Викарио, с което вкара и на бившия си отбор – 1:0 за Байерн. Разбира се, англичанинът показа уважение към Тотнъм и не се израдва бурно при гола си.

Само три минути по-късно Палиня спъна в наказателното си поле доскорошния си съотборник Йосип Станишич и последва дузпа за Байерн. Отново Хари Кейн застана зад бялата точка, но този път се случи нещо малко очаквано. Обикновено безгрешният при дузпи английски голмайстор се подхлъзна лошо и прати топката в трибуните. Последваха множество положения за Байерн и пропуски на футболистите на Венсан Компани, като целта не успяха да намерят последователно Леон Горетцка и Кингсли Коман.

През втората част темпото на игра не се промени. Майкъл Олисе бе на два пъти близо да удвои резултата, но първо стреля неточно след пас на Кейн, а после опасният му удар бе отразен от Викарио. В крайна сметка логичното се случи и Байерн успя да отбележи второ попадение в 61-вата минута. Тогава Конрад Лаймер отне топката по десния фланг и комбинира с Кингсли Коман, който с топовен изстрел от границата на наказателното поле не остави никакви шансове на Викарио – 2:0 за Байерн. В 68-ата минута Венсан Компани пусна много млади футболисти на терена, като от титулярите останаха само Мануел Нойер и Луис Диас. Най-добрата ситуация за Тотнъм в мача пък дойде минута по-късно, когато Ричарлисон засече центриране отдясно на Педро Поро, но топката мина с малко встрани.

Третият гол за Байерн дойде в 75-ата минута. Той също бе много красив и бе дело на големия талант на тима Ленарт Карл, който се появи в игра през втората част. Младокът се възползва от пас на друг юноша – португалеца Давид Сантош, и с красив удар с левия крак от дистанция направи резултата 3:0 за Байерн. Разгромът за Тотнъм стана тотален само няколко минути по-късно, когато друг млад играч на баварците – шведът Джона Куси-Асаре, също вкара много хубаво попадение с диагонален удар от наказателното поле и оформи крайното 4:0.

